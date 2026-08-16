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Ardini Pramitha
Minggu, 16 Agustus 2026 | 15.09 WIB

Warga Surabaya Diduga Jadi Korban Penipuan Investasi Usaha Katering, Rugi Puluhan Juta Rupiah

warga Surabaya bernama Inge Dian Ainovi (38) saat menunjukan laporan polisi terkait dugaan penipuan investasi katering. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

warga Surabaya bernama Inge Dian Ainovi (38) saat menunjukan laporan polisi terkait dugaan penipuan investasi katering. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Nasib apes dialami warga Surabaya bernama Inge Dian Ainovi (38). Niat hati ingin menambah pundi-pundi rupiah lewat investasi usah katering, justru berkahir dugaan penipuan. 

Pasalnya, dana yang disetorkan sebagai modal usaha tak kunjung dikembalikan sesuai kesepakatan.

Inge menceritakan kejadian itu bermula saat dia mendapat tawaran investasi dari seorang teman pria lamanya berinisial F. 

Saat itu, pria tersebut mengenalkan Inge dengan usaha katering yang disebut dikelola istrinya, V.

“Komunikasi terjalin pada awal 2026. Pada Februari menawarkan kerja sama penanaman modal untuk usaha katering yang disebut milik istrinya V. Saya baru ikut per 4 Maret. Saya transfer Rp 6 juta,” kata Inge saat ditemui di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Sabtu (15/8/2026).

Keraguan itu sempat muncul, namun terpatahkan saat modal yang disetorkannya dikembalikan dalam waktu 10 hari 
bersama keuntungan Rp750 ribu. Dari transaksi pertama itu, dia kembali menerima tawaran untuk menambah modal.

Menurut Inge, skema investasi tersebut disertai rincian sejumlah kegiatan atau event yang disebut membutuhkan modal. Calon investor kemudian diberikan gambaran mengenai jumlah dana yang harus disetorkan beserta keuntungan yang dijanjikan.

“V membuat skenario yang benar-benar meyakinkan. Diberikan tabel satu event, misalnya beberapa acara dengan modal sekian akan mendapatkan keuntungan sekian. Kami tidak tahu perhitungannya, pokoknya modal sekian dapat profit sekian,” ujarnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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