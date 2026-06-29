Pemprov Jatim Tak Mau Kopdes Merah Putih Mangkrak, Targetnya Bertahan dan Berkembang

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tengah mencari cara untuk memastikan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak berhenti alias mangkrak.

Hal ini menyusul adanya laporan sejumlah KDKMP di Jawa Timur yang sempat beroperasi, namun tak lama kembali tutup karena terkendala distribusi produk dan masih menunggu skema dari pemerintah pusat.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan, Pemprov terus berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Agrinas agar operasional KDKMP memiliki arah yang jelas dan berkelanjutan.

"Walaupun kendali operasional berada di pusat, kami mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih tidak berjalan sendirian, melainkan harus terintegrasi dengan potensi lokal," ujarnya di Surabaya, Senin (29/6).

Menurut mantan Bupati Trenggalek tersebut, kesuksesan program KDMP tidak hanya bergantung pada banyaknya bangunan atau gerai, tetapi juga pada ekosistem usaha yang menopangnya.

"Target utamanya adalah menyelaraskan KDMP dengan koperasi-koperasi daerah yang sudah lebih dulu eksis dan sehat. Karena itu, Pemprov Jatim mendorong KDKMP bermitra dengan koperasi lokal," imbuh Emil Dardak.

Secara khusus, Emil menyoroti belum adanya kepastian distribusi barang dari pusat. Ia menyebut sejumlah desa mulai mengambil inisiatif agar Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih tetap hidup.

Pengurus koperasi memanfaatkan potensi ekonomi lokal sebagai modal awal menjalankan usaha. Langkah tersebut ditempuh sambil menunggu sistem distribusi nasional dapat beroperasi secara optimal.

"Fokus kami saat ini adalah membangun ekosistemnya. Bagaimana KDMP yang sudah berdiri ini menjadi bagian yang saling menguatkan dengan koperasi yang sudah eksis," terangnya.