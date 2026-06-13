Aman untuk Suporter Perempuan, MaxOne Dharmahusada Jadi Magnet Nobar Piala Dunia 2026 di Surabaya

JawaPos.com - MaxOne Dharmahusada Surabaya menjadi salah satu lokasi favorit nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 di Kota Pahlawan. Mengusung konsep “Your World Cup 2026 Basecamp”, hotel ini menawarkan pengalaman menyaksikan pertandingan yang nyaman, aman, dan ramah bagi berbagai kalangan, termasuk suporter perempuan yang mencari tempat nobar berkualitas.

Perhelatan sepak bola terbesar dunia selalu menghadirkan antusiasme luar biasa. Tidak hanya soal pertandingan di lapangan, ajang empat tahunan ini juga menjadi momentum berkumpulnya para penggemar sepak bola untuk merasakan atmosfer kompetisi bersama.

MaxOne Dharmahusada Surabaya menghadirkan program nobar resmi bekerja sama dengan TVRI sebagai official broadcaster.

Program ini didukung berbagai mitra strategis untuk menciptakan suasana meriah sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Opening Match telah digelar pada 11 Juni 2026 mulai pukul 22.00 WIB hingga selesai.

Pengunjung dapat menikmati paket nobar mulai Rp 80.000 nett per orang dengan tambahan diskon khusus bagi komunitas yang hadir lebih dari 10 orang.

Tidak hanya menyediakan layar pertandingan, hotel juga menghadirkan berbagai aktivitas pendukung. Mulai dari hiburan, games interaktif, hingga doorprize menarik yang membuat pengalaman menonton menjadi lebih seru.

Sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pengalaman yang inklusif, pihak hotel juga membuka berbagai penawaran khusus untuk reservasi grup dan komunitas.

Konsep ini membuat kegiatan nobar tidak sekadar menonton pertandingan, tetapi juga menjadi ajang mempererat kebersamaan.

Marcom Manager MaxOne Hotel Dharmahusada, Indiana Jivat, menjelaskan fasilitas nobar Piala Dunia 2026 di MaxOne Dharmahusada, Jumat (12/6/2026). (Dok. Indiana Jivat)