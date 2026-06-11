Tak Hanya Polri, Mabes TNI Juga Selenggarakan Nobar Piala Dunia 2026 di Markas-Markas Tentara

JawaPos.com - Menyambut Piala Dunia 2026, Mabes TNI menyelenggarakan nonton bareng (nobar) di markas-markas tentara. Mulai kodam, koarmada, kodaeral, kodau, koopsud, korem, kodim, lanal, lanud, koramil, sampai posal telah diperintahkan untuk melaksanakan nobar. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nus menyampaikan bahwa acara tersebut diberi nama Nobar Kebangsaan. Akan berlangsung sejak pertandingan pertama sampai partai final di Piala Dunia yang dimulai sejak 11 Juni-19 Juli 2026 tersebut.

”Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi strategis antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan TVRI dalam rangka membangun semangat nasionalisme, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kebersamaan melalui momentum perhelatan sepak bola dunia,” kata dia dalam keterangan resmi pada Kamis (11/6).

Menurut Nus, nobar Piala Dunia 2026 bukan hanya hiburan bagi masyarakat Indonesia, pihaknya ingin agenda tersebut bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah melalui pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar lokasi penyelenggaraan nobar.

”Nobar Kebangsaan akan diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI yang meliputi Kodam, Koarmada, Kodaeral, Kodau, Koopsud, Korem, Kodim, Lanal, Lanud, Koramil dan Posal,” ujarnya.

Jenderal bintang satu TNI AD itu menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen TNI untuk terus membangun kedekatan dan komunikasi yang positif dengan masyarakat melalui kegiatan yang bersifat edukatif, inklusif, dan bermanfaat.

Melalui Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026, lanjut Nus, masyarakat diharapkan dapat mempererat silaturahmi, memperkuat persaudaraan, serta menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjaga suasana yang aman, tertib, dan penuh kebersamaan.

”TNI mengajak seluruh masyarakat untuk turut hadir dan memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026 sebagai sarana memperkuat kebersamaan serta mempererat hubungan antara TNI dan rakyat,” ucap dia.

Sebelumnya, Kaolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya di level Mabes Polri, polda, sampai polres melaksanakan nobar Piala Dunia 2026 yang disiarkan secara langsung oleh TVRI. Menurut Sigit, animo masyarakat yang sangat besar patut untuk diwadahi.

”Tadi kami sepakat, Polri akan membantu untuk mengajak masyarakat nobar, mulai dari mabes, polda, polres, dan polsek di seluruh wilayah (Indonesia),” ucap Sigit usai bertemu pimpinan TVRI di Mabes Polri pada Rabu (10/6).