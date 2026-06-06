Tempat Sampah Kanguru Hadir di Taman Prestasi, Kolaborasi Konjen Australia, DLH, dan Green Generation Surabaya

JawaPos.com – Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya bersama komunitas Green Generation Surabaya menggelar Green SPARKS (Sustainable Program for Action and Responsibility with Konjen Surabaya) di Taman Prestasi, Jumat (5/6).

Kegiatan ini menjadi wadah edukasi lingkungan bagi generasi muda sekaligus mendorong kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah dan daur ulang di ruang publik.

Dalam kesempatan tersebut, Konsulat Jenderal Australia menyerahkan hibah tempat sampah pilah plastik berbentuk kanguru berukuran 150 x 80 x 25 sentimeter. Ikon khas Australia itu ditempatkan di kawasan Taman Prestasi sebagai sarana edukasi sekaligus fasilitas pengelolaan sampah bagi pengunjung.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Konsul Jenderal Australia di Surabaya, Glen Askew, kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, M. Fikser A.P., M.M.,, serta pengelola Taman Prestasi.

Glen Askew menegaskan bahwa pemilahan sampah dan daur ulang plastik menjadi langkah penting dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan. Menurutnya, hibah fasilitas tersebut merupakan bentuk dukungan Australia terhadap upaya pelestarian lingkungan di Surabaya.

Sebelum peresmian, sekitar 100 peserta mengikuti workshop kreatif yang diinisiasi Green Generation Surabaya. Dalam kegiatan tersebut, peserta diajak mengolah kaus bekas menjadi gantungan tumbler yang dapat digunakan kembali.

Tak hanya itu, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai pemilahan sampah melalui sesi berbagi pengetahuan yang disampaikan oleh Earth Hour Surabaya.

Melalui kolaborasi ini, Konsulat Jenderal Australia dan komunitas lokal berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, khususnya di ruang publik seperti taman kota yang menjadi destinasi rekreasi keluarga.