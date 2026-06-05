Sopir Suroboyo Bus dan Wirawiri Ugal-ugalan, Dishub Surabaya Bakal Tindak Tegas

JawaPos.com - Perilaku ugal-ugalan pengemudi transportasi umum Suroboyo Bus dan feeder Wirawiri, yang membahayakan pengendara lain hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Hal itu mendapat kritik tajam dari warga Surabaya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan, pihaknya tak membenarkan perilaku ugal-ugalan sopir dan akan melakukan evaluasi menyeluruh.

"Kami ke depan evaluasi. Yang pertama kami akan adakan pembinaan untuk pengemudi layanan transportasi umum Suroboyo Bus dan feeder Wirawiri," tutur Trio di Surabaya, Jumat (5/6).

Selain melakukan pembinaan, Trio menyebut Dishub Surabaya juga akan merealisasikan program pemasangan alat untuk menilai kepuasan penumpang di dalam kendaraan transportasi umum. Dengan sistem tersebut, penumpang memungkinkan memberikan umpan balik langsung, apakah mereka puas atau tidak puas, segera setelah menggunakan layanan transportasi tersebut.

"Jadi ketika warga Surabaya yang menaiki Wirawiri atau Suroboyo Bus turun itu ada pilihan, yaitu memencet (tombol) puas atau tidak puas. Karena ini memang merupakan perintah dari Bapak Wali Kota (Eri Cahyadi)," imbuh Trio Wahyu Bowo.

Hasil penilaian tersebut akan menjadi bahan evaluasi kinerja pengemudi. Jika dalam periode tertentu tingkat kepuasan penumpang rendah, Dishub Surabaya akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

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Apabila selama selama bulan hasil penilaian menunjukkan ketidakpuasan, Dishub akan memberikan sanksi tegas kepada pengemudi tersebut, yakni sanksi administratif, pembekuan izin, hingga pemberhentian operasional.

Suroboyo Bus Tabrak Truk DSDABM di Jalan Waringin Insiden kecelakaan lalu lintas terbaru yang melibatkan Suroboyo Bus terjadi di Jalan Waringin, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (2/6).