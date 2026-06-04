Nekat Curi Komponen Traffic Light, Pemuda di Surabaya Tak Berkutik saat ditangkap Polisi

JawaPos.com - Seorang pemuda berinisial DAF, 23 tahun, warga Jalan Wonokusumo Jaya, Surabaya harus berurusan dengan hukum, seusai mencuri komponen traffic light (TL) di Simpang Empat Jalan Karang Tembok.

Kapolsek Semampir, Kompol Herry Iswanto mengatakan perbuatan terdakwa pada 10 Mei 2026 lalu menyebabkan arus lalu lintas di sekitar Simpang Empat Jalan Karang Tembok terganggu karena traffic light yang padam.

"Kami menerima laporan terkait hilangnya komponen traffic light tersebut dari petugas Sentral Informasi dan Traffic System (SITS) Dishub Surabaya dan langsung melakukan penyelidikan," ujarnya, Kamis (4/6).

Petugas kemudian bergegas mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Saat tiba di tempat kejadian, boks panel traffic light ditemukan dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci seperti semestinya.

Dari hasil penyelidikan dan analisis rekaman CCTV di sekitar lokasi, polisi berhasil mengidentifikasi sosok pria yang diduga kuat adalah pelaku. Pria tersebut terlihat mengenakan kaos berwarna hijau dan sarung.

Setelah berhasil mengantongi identitas pelaku, petugas bergerak melakukan penangkapan. Tersangka DAF akhirnya diamankan di kediamannya yang berada di kawasan Wonokusumo Jaya, Surabaya.

"Tersangka berhasil kami amankan di rumahnya. Saat ini yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk proses hukum lebih lanjut," imbuh Kompol Herry.