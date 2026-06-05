Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 5 Juni 2026 | 14.34 WIB

14 Tahun Buron, Terpidana Kasus Penggelapan Bo Feng Mei Ditangkap Tim Gabungan Kejaksaan

Pelarian Bo Feng Mei alias Henny Melany yang masuk daftar pencarian sejak 2012, akhirnya terhenti setelah 14 tahun lamanya meenjadi buron. (Antara). - Image

Pelarian Bo Feng Mei alias Henny Melany yang masuk daftar pencarian sejak 2012, akhirnya terhenti setelah 14 tahun lamanya meenjadi buron. (Antara).

JawaPos.com - Pelarian Bo Feng Mei alias Henny Melany yang masuk daftar pencarian sejak 2012, akhirnya terhenti setelah 14 tahun lamanya menjadi buron. Terpidana kasus penggelapan ini, akhirnya tak berkutik saat Tim gabungan Satuan Tugas Intelijen Reformasi dan Inovasi (Satgas SIRI) Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Kejaksaan Negeri Surabaya, menciduknya di kawasan Kertajaya Indah, Surabaya Rabu (3/6).

"Sebelum ditangkap, terpidana tercatat tiga kali mangkir dari panggilan jaksa eksekutor," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya Putu Arya Wibisana di Surabaya, dilansir dari Antara Kamis (3/6).

Ia menjelaskan penangkapan tersebut mengakhiri pelarian Bo Feng Mei yang selama bertahun-tahun menghindari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada 2012, terpidana sempat menghadiri sidang pengajuan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Surabaya. Namun, upaya eksekusi saat itu tidak berhasil dilaksanakan.

"Pada saat itu jaksa tidak berhasil melaksanakan eksekusi karena mendapat perlawanan dari sejumlah pihak yang mengawal terpidana sehingga terjadi keributan di lingkungan pengadilan," ujarnya.

Sejak peristiwa tersebut, keberadaan terpidana tidak diketahui dan yang bersangkutan menjadi buronan aparat penegak hukum.

Setelah dilakukan pemantauan dan pelacakan secara intensif, tim gabungan akhirnya berhasil mengamankan terpidana di Surabaya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Bo Feng Mei dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut.

Terpidana dijatuhi pidana penjara selama satu tahun.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Kejari Surabaya Selidiki Dugaan Korupsi RSUD Dr Soetomo, Sejumlah Pihak Dipanggil - Image
Surabaya Raya

Kejari Surabaya Selidiki Dugaan Korupsi RSUD Dr Soetomo, Sejumlah Pihak Dipanggil

Rabu, 6 Mei 2026 | 21.28 WIB

Kejari Surabaya Bongkar Kasus Kredit Fiktif Rp 2,9 Miliar, Satu Pegawai Bank Diamankan - Image
Surabaya Raya

Kejari Surabaya Bongkar Kasus Kredit Fiktif Rp 2,9 Miliar, Satu Pegawai Bank Diamankan

Rabu, 29 April 2026 | 04.09 WIB

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional - Image
Nasional

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

Jumat, 15 Mei 2026 | 01.18 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

5

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

6

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

7

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

10

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore