Kejari Surabaya Bongkar Kasus Kredit Fiktif Rp 2,9 Miliar, Satu Pegawai Bank Diamankan

Kejari Surabaya mengamankan satu orang pegawai bank berinsial WA atas kasus kredit fiktif senilai Rp 2,9 miliar. (Humas Kejari Surabaya)
JawaPos.com - Unit Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Surabaya membongkar kasus kredit fiktif senilai Rp 2,9 miliar. Satu orang pegawai bank berinsial WA berhasil diamankan.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana mengatakan penangkapan pada Senin (27/4), dilakukan setelah pihaknya melakukan rangkaian penyidikan, termasuk pengumpulan barang bukti.
"Pada hari Senin, 27 April 2026, penyidik Pidsus melakukan penahanan terhadap WA. Kasus dugaan korupsi ini merugikan keuangan negara sebesar kurang lebih sekitar Rp 2,9 miliar," tutur Putu dalam keterangannya, Selasa (28/4).
WA merupakan pegawai aktif bank BUMN Cabang Kaliasin, Surabaya, yang diduga menjalankan skema kecurangan terencana dalam pengajuan pembiayaan kredit mikro secara fiktif.
Modusnya, tersangka memanfaatkan data personal orang lain untuk mengajukan kredit, kemudian mencairkan dana dan memindahkannya tanpa adanya transaksi sah yang memiliki dasar hukum yang sah.
"Tersangka menyalahgunakan pengajuan kredit mikro dengan nama orang lain, dan melakukan pemindahbukuan tanpa underlying transaction pada tiga rekening titipan dan satu rekening GL (General Ledger)," imbuhnya.
Hasil penyidikan sementara, dana hasil kejahatan disamarkan melalui empat rekening berbeda, terdiri dari tiga rekening penampung dan satu rekening GL Pendapatan Administrasi Pelunasan di cabang Kaliasin.
Saat ini, Kejari Surabaya masih mendalami perkara ini untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, mengingat modus operandi yang dilakukan tersangka berulang dan terstruktur rapi.
"Tentunya pada penanganan perkara ini, kami akan melakukan pengembangan. Tidak mungkin perbuatan yang dilakukan tersangka ini oleh satu orang saja. Nanti akan kami kembangkan lebih lanjut," tegas Putu.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban