Jamaah Haji Indonesia Dilarang Bawa Air Zamzam di Koper, Pasti Dapat 1 Galon di Tanah Air

Jamaah Haji Indonesia akan mendapatkan air zamzam satu galon berukuran 5 liter saat tiba di masing-masing debarkasi. (Bayu Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com – Air zamzam kembali menjadi oleh-oleh favorit jamaah haji Indonesia sepulang dari tanah suci. Tak sedikit jamaah haji yang berupaya membawanya di dalam koper.
Padahal, Tindakan itu menyalahi aturan. Terutama aturan penerbangan internasional. Namun, masih saja ada jamaah haji yang bandel dan tetap membawa air zamzam dengan berbagai cara.
Misalnya dengan membungkusnya menggunakan lakban, atau menggunakan cara lain untuk menyamarkan tampilan wadah zamzam agar tak terdeteksi x-ray bandara.
Namun, jangan berharap cara itu bisa lolos. Sebab pihak bandara Saudi sudah paham modus-modus penyelundupan zamzam yang dilakukan jamaah haji Indonesia.
Yang akan terjadi, koper jamaah haji akan dibongkar paksa di bandara untuk mengeluarkan air Zamzam. Alhasil, penanganan koper akan makin lama.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI Maria Assegaf secara khusus menegaskan larangan membawa air zamzam di dalam koper bagasi maupun koper kabin.
“Kami menegaskan kembali kepada seluruh jemaah agar tidak memasukkan air zamzam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin” tegas Maria.
Dia menjelaskan, larangan membawa air zamzam berkaitan dengan aturan penerbangan, dan itu harus dipatuhi oleh jamaah haji.
“Memasukkan air zamzam ke dalam koper merupakan pelanggaran terhadap aturan penerbangan dan dapat mengganggu kelancaran proses pemeriksaan bagasi di bandara,” lanjutnya.
Dia menjelaskan, setiap jamaah haji sudah dipastikan akan membawa pulang air zamzam sebanyak satu galon berukuran 5 liter.
