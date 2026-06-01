Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
Senin, 1 Juni 2026 | 20.43 WIB

Tekan Populasi Kucing Liar, DKPP Surabaya Sterilisasi Gratis 100 Ekor

Ilustrasi kucing liar. (freepik) - Image

Ilustrasi kucing liar. (freepik)

JawaPos.com - Dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya melakukan sterilisasi gratis untuk menekan populasi kucing liar.

Kepala DKPP Surabaya, Nanik Sukristina, mengatakan bahwa kegiatan ini menyasar kucing lokal karena populasinya berkembang cukup pesat dan sering kali tidak terkendali. Kuotanya terbatas, hanya 100 ekor kucing.

Program sterilisasi dilakukan di UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Jalan Ikan Dorang, Surabaya, dengan melibatkan berbagai kampus negeri dan swasta yang memiliki program studi kedokteran hewan.

"Selain untuk menjaga kesehatan hewan, sterilisasi juga menjadi salah satu langkah untuk menekan jumlah kucing liar yang semakin banyak ditemukan di perkampungan dan perumahan," ujar Nanik, Senin (1/6).

Nanik menyebut ada 100 ekor kucing lokal yang disterilisasi, dengan rinician 70 kucing jantan dan 30 kucing betina. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemilik bisa lebih bertanggung jawab terhadap kucing yang dipeliharanya.

“Peserta kegiatan itu warga Surabaya yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP. Jumlah pendaftar kemarin banyak sekali, sehingga kami seleksi melalui administrasi dan penyaringan awal, biayanya gratis," imbuhnya.

Seluruh kucing liar yang diserilisasi wajib dalam kondisi sehat dan berusia minimal 6 bulan. Sebelum menjalani tindakan sterilisasi, kucing-kucing tersebut terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter hewan.

“Kalau saat pemeriksaan kesehatan ditemukan kondisi yang belum memungkinkan, maka sterilisasi akan ditunda demi keselamatan hewan. Kuota yang kosong bisa dialihkan kepada yang memenuhi syarat,” terang Nanik.

Salah satu peserta program sterilisasi kucing gratis, Vanda Wati, warga Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, mengapresiasi program Pemkot Surabaya untuk menekan populasi kucing liar.

Ia bercerita bahwa dirinya tak sengaja melihat informasi pendaftaran program sterilisasi kucing di media sosial. Tanpa pikir panjang, Vanda mendaftarkan seekor kucing lokal yang sering ia kasih makan di sekitar rumahnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Sebab Juni Adalah Bulannya Persebaya, Spanduk dan Mural Bertema Green Force Hijaukan Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Sebab Juni Adalah Bulannya Persebaya, Spanduk dan Mural Bertema Green Force Hijaukan Surabaya

Senin, 1 Juni 2026 | 23.27 WIB

Lagi Asyik Video Call, Turis Jerman Jadi Korban Jambret di Surabaya - Image
Surabaya Raya

Lagi Asyik Video Call, Turis Jerman Jadi Korban Jambret di Surabaya

Senin, 1 Juni 2026 | 23.09 WIB

HJKS ke-733, Gerindra: Surabaya Harus Jadi Kota Global yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkarakter - Image
Surabaya Raya

HJKS ke-733, Gerindra: Surabaya Harus Jadi Kota Global yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkarakter

Senin, 1 Juni 2026 | 13.20 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

3

Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

7

Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!

8

Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil

9

Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban

10

Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji! 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore