HJKS ke-733, Gerindra: Surabaya Harus Jadi Kota Global yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkarakter

JawaPos.com - Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Surabaya Armuji memaparkan capaian dan arah pembangunan saat puncak peringatan Hari Jadi ke-733 Kota Surabaya (HJKS) di halaman Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5).

Armuji mengatakan peringatan HJKS momentum untuk mengingat kembali jati diri Surabaya sebagai kota perjuangan. Surabaya tumbuh dan berkembang melalui semangat gotong royong serta persatuan seluruh warga.

"Surabaya besar bukan karena satu orang atau satu kelompok, tetapi karena kerja sama seluruh warganya dari kampung, balai RW, sekolah, pasar, tempat ibadah, ruang usaha hingga ruang pelayanan publik," ujar Armuji dilansir dari Antara.

Pemkot Surabaya mengusung tema Pancasila Kuat, Surabaya Hebat yang menjadi pengingat bahwa seluruh proses pembangunan harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Tema Pancasila Kuat Surabaya Hebat, mengingatkan kita bahwa kemajuan kota harus berpijak pada nilai-nilai dasar bangsa," kata Armuji.

Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Surabaya Cahyo Harjo Prakoso menyebut, momentum Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 menjadi saat yang tepat untuk menyempurnakan arah pembangunan Kota Pahlawan. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia dan simpul ekonomi Indonesia Timur, Surabaya perlu terus memperkuat pembangunan yang inklusif, berkeadilan, berkarakter, serta selaras dengan program strategis pemerintah pusat.

Menurut Cahyo, Surabaya memiliki posisi strategis sebagai kota terbesar kedua di Indonesia sekaligus gerbang perekonomian Jawa Timur. Karena itu, arah pembangunan ke depan harus mampu menjadi contoh keberhasilan pembangunan nasional yang berpihak kepada masyarakat.

“Surabaya harus menjadi miniatur pembangunan Indonesia. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga kehidupan sosial, kreativitas anak muda, dan kualitas hidup masyarakat sampai ke kampung-kampung,” kata Cahyo.