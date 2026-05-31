Novia Herawati
Minggu, 31 Mei 2026 | 23.24 WIB

Spesial HJKS, Naik Suroboyo Bus dan Wirawiri Cuma Bayar Rp 733

Ilustrasi Wirawiri. (Instagram @dishubsurabaya)

JawaPos.com - Bertepatan dengan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 yang diperingati pada 31 Mei 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghadirkan promo spesial bagi pengguna transportasi umum.

Masyarakat dapat menikmati perjalanan menggunakan Suroboyo Bus dan feeder Wirawiri dengan tarif hanya Rp 733. Promo berlaku khusus bagi penumpang yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo mengatakan promo ini merupakan kolaborasi antara Pemkot Surabaya, Bank Indonesia, serta sejumlah operator layanan publik.

Ia menekankan bahwa HJKS ke-733 bukan sekadar perayaan hari lahir metropolitan terbesar kedua di Indonesia, tetapi juga menjadi momentum percepatan transformasi digital di tengah masyarakat.

“Di momentum Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 ini, kami mengajak masyarakat semakin terbiasa menggunakan transaksi non tunai melalui QRIS," ujar Trio kepada awak media di Surabaya, Minggu (31/5).

Ia menerangkan rarif khusus hanya berlaku pada 31 Mei 2026 dengan pembayaran menggunakan QRIS pada transportasi umum yang telah ditentukan, yakni armada Suroboyo Bus dan Wirawiri Suroboyo.

"Melalui program Bayar Cuma Rp 733 untuk layanan Suroboyo Bus, Wirawiri Suroboyo, pemerintah ingin menghadirkan stimulus sekaligus edukasi tentang kemudahan transaksi digital menggunakan QRIS,” imbuhnya.

Tak hanya berlaku untuk transportasi umum, Trio mengatakan tarif spesial Rp 733 juga dapat dinikmati masyarakat di puluhan titik parkir resmi yang tersebar di berbagai kawasan strategis Kota Surabaya.

"Jadi ada puluhan titik parkir yang juga berlaku tarif Rp 733 di HJKS ini, baik itu Tempat Khusus Parkir (TKP), kawasan parkir tepi jalan umum, hingga layanan valet resmi," terang Plt Dishub Surabaya.

