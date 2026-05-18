Gara-Gara Obat Nyamuk, Rumah 2 Lantai di Sawahan Surabaya Ludes Terbakar

JawaPos.com - Rumah dua lantai di Jalan Kedung Anyar Tengah I Nomor 4, Kelurahan/ Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, ludes terbakar pada Senin pagi (16/6). Insiden kebakaran ini dipicu oleh obat nyamuk.

Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) M Rokhim mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran dari warga setempat pada Senin (18/5) pukul 02.16 WIB.

"Setelah menerima laporan, Unit Pos Grudo langsung menuju ke lokasi kejadian dan tiba pukul 02.22 WIB. Petugas kami langsung melakukan pemadaman," ujar Rokhim dalam keterangannya, Senin (18/5).

Dalam insiden kebakaran ini, DPKP Surabaya mengerahkan 12 Unit Tempur dan 4 Team Rescue. Rinciannya: 2 Unit Tempur Pos Grudo, 2 Unit Tempur Rayon I Pasar Turi, 1 Unit Tempur Pos TVRI.

Kemudian 1 Unit Tempur Rayon 2 Tambak Rejo, 1 Unit Tempur Pos Menur, 1 Unit Tempur TIJ, 1 Unit Tempur Rayon 4 Wiyung, 1 Unit Tempur Pos Jambangan, dan 2 Unit Tempur Rayon 5 Margomulyo.

Petugas di lapangan berjibaku memadamkan api. Sekitar pukul 02.48 WIB, api pokok berhasil dipadamkan. Pembasan selesai dan lokasi kejadian dinyatakan kondusif pada pukul 04.02 WIB.

"Objek yang terbakar ini rumah milik atas nama Sapi'i. Rumah digunakan untuk tempat tinggal. Bangunan dilantai 1 itu permanen, sementara bangunan dilantai 2 itu semi permanen," sambungnya.

Rokhim menyebut, hasil penelusuran menunjukkan bahwa insiden kebakaran rumah dua lantai tersebut dipicu obat nyamuk bakar di lantai dua yang kemudian api merambat hingga ke lantai satu.