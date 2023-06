Rebranding Jawa Pos Mokiby: Banyak Acara, Diikuti 54 Brand dari Berbagai Kota

SURABAYA – Pameran brand kebutuhan ibu dan anak kembali digelar Jawa Pos di Grand Atrium Pakuwon Mall. Kali ini mengusung brand baru sebagai Jawa Pos Mokiby (Mom, Kids, & Baby Fest) 2023.

”Sebelumnya, kami gunakan nama Baby Fair. Namun, sekarang kami rebranding,’’ ucap PIC acara Maria Andrilos Legho, Kamis (1/6).

Perubahan nama tersebut bertujuan untuk menjangkau lebih banyak segmen pembeli. Mulai ibu-ibu muda hingga anak dan balita.

”Jadi, bukan hanya ibu hamil dan newborn,’’ tambahnya. Merlyn, sapaan akrab Maria Andrilos Legho, menjelaskan bahwa minat dari kalangan tersebut cukup tinggi.

Karena itu, pihaknya tak ragu melakukan rebranding acara yang sudah dihelat lebih dari lima tahun tersebut.

Diklaim sebagai pameran kebutuhan ibu dan anak terbesar di Jawa Timur, pihaknya menghadirkan 54 brand dari berbagai kota. Merlyn menjelaskan, banyak merek yang baru hadir di acara mereka tahun ini.

’’Sebelumnya, brand-nya masih yang berbasis di Jawa Timur,’’ tuturnya. ’’Sekarang banyak produsen kebutuhan ibu dan anak yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Jakarta,’’ lanjutnya.

Banyaknya brand baru yang berpartisipasi tersebut dinilai jadi penarik pengunjung tahun ini. ”Karena banyak yang belum punya toko tetap di sini, akhirnya banyak pengunjung yang datang,’’ jelasnya.

Selain itu, brand-brand tersebut menawarkan promo yang tidak sedikit. Ada yang memberikan bonus berupa buy one get one free hingga diskon 50 persen.

Merlyn mengatakan, pameran selama empat hari itu bakal diisi dengan banyak kegiatan. Mulai lomba anak dan ibu hingga talk show informatif terkait program kesehatan.

”Kami harap pengunjung dan brand yang hadir sama-sama puas,’’ imbuhnya. (dya/c6/ai)