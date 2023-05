Ini Harga Tiket Night Zoo di Kebun Binatang Surabaya

JawaPos.com–Night Zoo Kebun Binatang Surabaya (KBS) telah diuji coba bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan para pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Surabaya, Minggu (21/5) malam. Berapa harga tiketnya?

Dirut PDTS KBS Khoirul Anwar mengatakan, pengunjung Surabaya Night Zoo KBS akan dibatasi. Per grup 25 orang dengan durasi waktu keliling 45-60 menit sesuai paket yang telah dipesan. Untuk masuk ke night zoo harus mendaftar dulu atau reservasi.

”Pengunjung bakal disediakan pilihan jam dan tanggal. Ada paket dinner, ada games, dan lainnya. Harga tiket Rp 100 ribu – Rp 150 ribu per orang untuk promosi awal saat mulai buka. Nanti Surabaya night zoo akan buka setiap Sabtu dan Minggu saja, tidak setiap hari,” terang Khoirul.

Baca Juga: Satu Taman Baru Lagi Diresmikan Wali Kota Surabaya, Taman Asreboyo

Sementara itu, Wali Kota Eri mengakui, sejak awal penasaran dengan konsep Surabaya Night Zoo itu. Setelah menyaksikan dan menikmati langsung, dia mengakui Surabaya Night Zoo adalah inovasi yang out of the box dari Dirut KBS beserta jajarannya dalam mengembangkan KBS.

”Luar biasa, KBS dengan night zoo. Ini sangat menunjukkan inovasi out of the box,” kata Eri.

Menurut dia, saat ini KBS sudah bersih. Tampilannya juga sangat luar biasa. Bahkan, ketika pengunjung antre menunggu untuk masuk, ada atraksi seni fire dance.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tanam Ribuan Bambu Kuning di Buffer Zone TPA Benowo

”Jadi, ini bisa menjadi tempat wisata malam pilihan warga Kota Surabaya. Silakan datang ke Kebun Binatang Surabaya,” ujar Eri.

Wali Kota Eri juga menyampaikan terima kasih kepada Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA). Selama ini telah mendampingi Pemkot Surabaya, khususnya KBS dalam mengembangkan Surabaya Night Zoo itu.

”Apalagi ini Pak Dirut menyampaikan bahwa KBS tidak akan berhenti berinovasi, akan ada inovasi-inovasi lain ke depan, sehingga ini benar-benar menjadi pilihan tempat wisata baru yang sangat luar biasa di Kota Surabaya,” papar Eri.