Wakil Ketua DPRD Surabaya Ajak Pelajar Lulus SNBP 2023 Ikut Beasiswa Pemkot

JawaPos.com–Informasi mengenai hasil seleksi nasional berdasar prestasi (SNBP) 2023 bagi calon mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) telah diumumkan serentak pada 28 Maret. SNBP adalah seleksi masuk PTN yang dulu dikenal dengan SNMPTN.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti memberi ucapan selamat kepada para pelajar SMA/SMK/MA yang dinyatakan telah berhasil masuk ke PTN yang mereka tuju itu. Dia juga menyampaikan pesan semangat bagi mereka yang belum lolos dan memaksimalkan kesempatan pada seleksi nasional berdasar tes (SNBT) mendatang.

Reni mengajak para siswa yang telah diterima di PTN yang sudah bekerja sama dengan pemkot Surabaya memanfaatkan program pendidikan kuliah melalui beasiswa Pemuda Tangguh.

”Untuk anak-anak Surabaya, untuk yang ber-NIK Surabata, ayo manfaatkan beasiswa Pemuda Tangguh yang dibiayai dari APBD Kota Surabaya,” ujar Reni yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan di Kota Pahlawan itu.

Menurut legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pada 2023 masih ada alokasi kuota sekitar 1.400 penerima manfaat beasiswa Pemuda Tangguh dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

”Ini nanti diperuntukkan untuk yang lolos SNBP atau juga nanti SNBT. Diprioritaskan utamanya bagi anak Surabaya dari keluarga kurang mampu,” terang Reni.

Melalui vlog singkat di akun Instagram @reniastuti_surabaya yang menampilkan dia saat berkendara itu, Reni juga memberi dorongan bagi anak-anak di Kota Pahlawan untuk terus melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya.

”Tetap semangat untuk menggapai cita-cita, untuk mengenyam pendidikan di bangku kuliah,” ucap Reni.

Informasi mengenai pendaftaran maupun syarat lengkap beasiswa Pemuda Tangguh dapat diakses secara online melalui laman tertera di https://besmart.surabaya.go.id/. Jika pendaftaran sudah dibuka, bagi yang berminat dapat mendaftarkan diri dengan mengisi form dan mengunggah file persyaratan secara daring dengan mengakses pranala tersebut.

PTN yang masuk daftar kerja sama beasiswa dengan Pemkot Surabaya antara lain ITS, PENS, PPNS, UINSA, Poltekkes, Unair, UNS, Unesa, UPN, dan Trunojoyo. Besaran manfaat yang diperoleh para penerima beasiswa pemkot itu antara lain pembiayaan UKT, uang Rp 500 ribu per bulan, serta uang penunjang kuliah Rp 750 ribu per semester.