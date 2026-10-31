Diikuti 1.128 Pelajar, BINUS Cup XI Swimming Pecahkan Rekor MURI

JawaPos.com - Kompetisi renang yang diikuti 1.128 pelajar dari berbagai sekolah berhasil memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Pencapaian tersebut tercipta dalam BINUS Cup XI Swimming yang berlangsung di Stadion Akuatik GBK Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10).

Para peserta berasal dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA). Mereka mengikuti perlombaan yang seluruh rangkaiannya diselesaikan dalam satu hari.

Ketua Panitia BINUS Cup XI Swimming, Sebastian Sudirman, mengaku bangga atas pencapaian tersebut. Meski demikian, dia menegaskan bahwa rekor itu bukan hanya milik panitia, melainkan seluruh peserta yang telah berpartisipasi.

“Bangga dan bersyukur sekali. Tapi rekor ini sebenarnya milik semua peserta. Seribu lebih pelajar dari ratusan sekolah datang dan berenang hari ini, didukung orang tua, guru, dan pelatih mereka,” kata Sebastian saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com di Stadion Akuatik GBK Senayan, Sabtu (31/10).

“Buat kami, panitia, ini bukti bahwa kerja keras berbulan-bulan tidak sia-sia. Harapan kami, kegiatan seperti ini terus berlanjut dan menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk berani membuat acara serupa,” lanjutnya.

Sebanyak 1.128 peserta bersaing dalam 41 nomor perlombaan dengan menggunakan sistem pencatatan waktu elektronik ALGE. Pelaksanaan teknis kegiatan ditangani panitia siswa SMA BINUS School Simprug bersama Pengkot Akuatik Indonesia Jakarta Selatan.

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Para perenang dibagi ke dalam beberapa kelompok umur, mulai dari SD kelas 1–3, SD kelas 4–6, SMP kelas 1–3, hingga SMA kelas 1–3. Nomor yang dipertandingkan meliputi kategori perorangan dan estafet di kolam short course sepanjang 25 meter dengan 10 lintasan.

Perlombaan menggunakan sistem heat atau babak berdasarkan kelompok peserta. Panitia menyiapkan medali Heat Winner untuk juara pertama di setiap heat, penghargaan Event Winner untuk setiap nomor, serta sertifikat bagi seluruh peserta.