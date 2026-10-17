Ketua OJK-Dirut BEI Didesak Mundur Imbas Ancaman MSCI

JawaPos.com - Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mendesak Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) mengundurkan diri.

Desakan itu menyusul langkah Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang berencana menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Menurut Bhima, pemerintah dan otoritas bursa dinilai belum menunjukkan perbaikan tata kelola, transparansi, serta perlindungan investor yang memadai.

"Bahkan bursa di Burkina Faso lebih baik posisinya sebagai frontier market. Karena gagal dan posisi bursa saham makin terancam, sebaiknya Ketua OJK dan direktur BEI mengundurkan diri," kata Bhima kepada JawaPos.com, Sabtu (17/10).

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Dia mengingatkan, peringatan MSCI ini bukan lagi sekadar persoalan administrasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) semata.

Menurut Bhima, sejak kebijakan pembekuan sementara MSCI pada 27 Januari 2026, perubahan di aturan bursa hanya dilakukan secara administratif, sementara praktiknya makin jauh dari ideal.

Aksi akuisisi saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN), misalnya, disebut Bhima sebagai salah satu indikator bahwa transparansi dan perlindungan investor minoritas di Indonesia bukan menjadi prioritas utama.

"Tidak ada punishment atau sanksi yang berat buat perusahaan yang melakukan praktik terlarang di bursa," kata Bhima.

Selain itu, lanjut Bhima, Danantara yang ingin membeli saham BEI dalam konteks demutualisasi bursa juga menambah beban penilaian independensi bursa saham.

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