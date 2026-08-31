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Latu Ratri Mubyarsah
Selasa, 1 September 2026 | 04.55 WIB

Seri Keempat M-15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 mulai bergulir

Ilustrasi tenis. (Muhammad Adimaja/Antara) - Image

Ilustrasi tenis. (Muhammad Adimaja/Antara)

JawaPos.com - Kejuaraan tenis internasional Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 kembali bergulir di lapangan tenis Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali.

Sebelumnya kejuaraan berlebel Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PTT.

Untuk seri keempat ini kembali berkategori M-15, berlangsun selama sepekan, mulai 31 Agustus hingga 6 September 2026.

Total hadiah yang diperebutkan $ 20.000, diawali dengan babak kualifikasi.

Babak penyisihan seri keempat dari M-15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026, diikuti 32 petenis dari 12 negara memperebutkan jatah 8 tiket ke babak utama.

Di babak kualifikasi mulai Minggu (30/8), tuan rumah Indonesia meloloskan 2 pemain maju ke final kualifikasi.

Gunawan Trismuwantara serta Ethan David Zapp sukses mengalahkan lawan-lawannya di babak pertama.

Diawali dengan penampilan meyakinkan dari Gunawan Trismuwantara yang bertanding di lapangan A, Bali Beach Country Club.

Petenis berusia 23 tahun ini sukses menghentikan perlawanan wakil dari Australia Sebastian Huggins dua set langsung.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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