US Open: Janice Tjen Kembali Bertemu Juara French Open 2026 Mirra Andreeva

JawaPos.com - US Open menjadi turnamen spesial bagi petenis Indonesia, Janice Tjen. Setahun lalu, dia menjalani debut tur WTA-nya di turnamen grand slam yang diselenggarakan di Flushing Meadows, New York, Amerika Serikat itu.

Ketika itu Janice harus melewati tiga laga babak kualifikasi sebelum menembus babak utama US Open. Meski baru menjalani debut, petenis 24 tahun itu tampil mengejutkan dengan mengalahkan Veronika Kudermetova pada babak pertama. Langkah Janice kemudian terhenti setelah kalah dari Emma Raducanu di babak kedua.

Tahun ini, Janice tidak lagi melewati babak kualifikasi. Hanya saja, dia akan menghadapi lawan jauh lebih berat. Janice akan bertemu unggulan kelima sekaligus juara French Open 2026, Mirra Andreeva, pada babak pertama, Selasa (1/9) besok.

Pertemuan itu sekaligus menjadi ulangan Cincinnati Open dua pekan lalu. Janice harus mengakui keunggulan Andreeva 1-6, 6-7 (5). “Dia mulai melakukan servis dengan sangat baik pada set kedua dan menempatkan bola dengan sangat baik di dekat garis. Saya kesulitan melakukan return,” kata Andreeva seusai pertandingan tersebut, dikutip dari laman resmi WTA.