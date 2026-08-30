Hasil MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Juara Usai Bersaing Ketat dengan Acosta dan Bezzecchi

Marc Marquez juara MotoGP Aragon 2026. (MotoGP.com)
JawaPos.com - Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez keluar sebagai pemenang Grand Prix Aragon 2026. Marquez mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi dalam balapan yang berlangsung di MotorLand Aragon, Spanyol, Minggu (30/8).
Marquez menyelesaikan balapan 23 lap dengan waktu 41 menit 10,969 detik. Ia finis 1,754 detik lebih cepat dibandingkan Acosta yang mengamankan posisi kedua.
Sementara itu, Bezzecchi dari Aprilia harus puas berada di podium ketiga. Ia menyelesaikan balapan dengan selisih 3,629 detik dari Marquez.
Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez langsung berusaha merebut posisi terdepan dari Bezzecchi pada tikungan pertama. Namun, kesalahan pada perangkat pengatur ketinggian belakang motornya membuat posisi Marquez kembali tergeser.
Bezzecchi pun kembali memimpin balapan. Di saat bersamaan, Jorge Martin sempat memanfaatkan situasi untuk melewati Marquez pada fase awal perlombaan.
Marquez tidak membutuhkan waktu lama untuk merebut kembali posisinya. Pada akhir lap pertama, pembalap berusia 33 tahun itu berhasil melewati Martin dan mulai memburu Bezzecchi.
Duel perebutan posisi pertama semakin sengit hingga lap keenam. Marquez akhirnya berhasil mengambil alih pimpinan setelah terlibat pertarungan ketat dengan Bezzecchi di Tikungan 15.
Keduanya bahkan sempat melaju berdampingan di lintasan lurus belakang dengan kecepatan lebih dari 300 kilometer per jam. Marquez kemudian mampu mempertahankan posisi hingga memasuki tikungan berikutnya.
Acosta memanfaatkan duel tersebut untuk melewati Bezzecchi. Pembalap Red Bull KTM itu kemudian naik ke posisi kedua dan mulai memberikan tekanan kepada Marquez.
Acosta sempat menjaga jarak dengan Marquez hingga pertengahan balapan. Namun, Marquez perlahan mampu memperlebar keunggulannya.
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