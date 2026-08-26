Pasangan Gael Monfils dan Elina Svitolina Melaju ke Semifinal Ganda Campuran US Open 2026

JawaPos.com – Gael Monfils dan Elina Svitolina melaju ke semifinal ganda campuran US Open setelah mengawali turnamen dengan ekspektasi rendah.

Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Selasa (26/8), Pasangan suami istri tersebut meraih dua kemenangan, yakni atas Felix Auger-Aliassime dan Alexandra Eala dengan skor 4-1, 4-1, kemudian mengalahkan Henry Patten dan Katerina Siniakova dengan skor 5-4(6), 4-5(3), 10-8.

Hasil tersebut membuat Monfils dan Svitolina hanya membutuhkan dua kemenangan lagi untuk meraih gelar juara ganda campuran US Open.

Svitolina mengaku tidak menyangka perjalanan mereka dapat berlangsung sejauh ini setelah sebelumnya hanya menargetkan kemenangan sederhana.

Svitolina beranggapan bahwa kekompakan menjadi salah satu faktor penting karena mereka sudah terbiasa berlatih bersama dan mampu memahami reaksi serta suasana hati masing-masing dengan cepat.

Monfils juga menikmati kesempatan bermain bersama istrinya dan menyebut pengalaman tersebut akan menjadi kenangan berharga bagi keduanya.

Keberhasilan pasangan tersebut menjadi semakin istimewa karena mereka mampu mengalahkan pemain ganda yang memiliki pengalaman tinggi dalam perjalanan menuju semifinal.

Monfils dan Svitolina selanjutnya akan kembali bertanding di Flushing Meadows dengan peluang untuk melangkah ke final.