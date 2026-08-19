Cuma Reza Gunawan yang Bikin Gol, Timnas Futsal Indonesia Digebuk Palma 1-6

Pemain timnas Futsal Indonesia Reza Gunawan saat pertandingan melawan Jepang. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Futsal Indonesia dikalahkan Palma 1-6 dalam uji coba di Concellodede Chantada (Chantada), Spanyol. Sebiji gol Garuda hanya mampu didulang dari Reza Gunawan, dikutip dari ANTARA.
Palma sendiri mendapatkan enam gol dari Fabinho, Deivao, Lucao, David Pen, dan Ernesto, demikian catatan FFI.
Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol.
Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak Fabinho.
Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit keenam setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Deivao.
Tim Spanyol itu terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol Lucao pada menit ketujuh.
Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Pena.
Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto.
Indonesia memperkecil kedudukan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1