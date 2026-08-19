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Antara
Rabu, 19 Agustus 2026 | 13.54 WIB

Cuma Reza Gunawan yang Bikin Gol, Timnas Futsal Indonesia Digebuk Palma 1-6

Pemain timnas Futsal Indonesia Reza Gunawan saat pertandingan melawan Jepang. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pemain timnas Futsal Indonesia Reza Gunawan saat pertandingan melawan Jepang. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Futsal Indonesia dikalahkan Palma 1-6 dalam uji coba di Concellodede Chantada (Chantada), Spanyol. Sebiji gol Garuda hanya mampu didulang dari Reza Gunawan, dikutip dari ANTARA

Palma sendiri mendapatkan enam gol dari Fabinho, Deivao, Lucao, David Pen, dan Ernesto, demikian catatan FFI.

Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol.

Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak Fabinho.

Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit keenam setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Deivao.

Tim Spanyol itu terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol Lucao pada menit ketujuh.

Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang  diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Pena.

Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto.

Indonesia  memperkecil kedudukan  menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28.

Editor: Banu Adikara
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