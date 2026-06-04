Cerita Dee Lestari Dapat Protes Karena Kariernya Berat Sebelah

JawaPos.com - Dee Lestari dikenal publik luas sebagai seorang penulis dengan salah satu karya bukunya berjudul Supernova. Sebelum terkenal sebagai penulis, Dee Lestari sebenarnya lebih dulu dikenal sebagai penyanyi.

Dee Lestasi bercerita bahwa dirinya sempat mendapat protes dari mendiang suaminya, Reza Gunawan, saat masih hidup. Alumnus Universitas Parahyangan itu diprotes karena kariernya berat sebelah lebih fokus sebagai penulis, padahal Dee Lestari awalnya adalah seorang penyanyi.

"Saat almarhum masih ada, dia bilang, 'menyanyi itu jati diri kamu juga. Kayaknya selama ini kamu agak berat sebelah memperlakukan karier menulis dan karier bermusik'," kata Dee Lestari menirukan pernyataan almarhum, di bilangan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (3/6).



Di bidang literasi, Dee Lestari melahirkan banyak karya. Namun di dunia tarik suara, dia baru menghasilkan dua album studio yaitu album Out of Shell (2006) dan Rectoverso (2008).

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Dee Lestari menyadari kariernya memang tidak seimbang. Dia menyatakan, sebenarnya sudah ada ketertarikan cukup lama untuk kembali ke dunia tarik suara namun sempat dilanda ketakutan atau kekhawatiran mengingat industri musik telah mengalami banyak perubahan.

"Aku selalu ada keraguan mau nyemplung tapi kayak nggak tahu mau ngapain. Tapi keinginan itu sudah ada," jelas Dee Lestari.

Pertemuannya dengan sejumlah orang yang sangat supportif mendukung kariernya membuat Dee Lestari akhirnya memantapkan hati untuk kembali ke dunia musik. Dia pun menghadirkan album terbaru, (Jangan) Jatuh Cinta.

Album baru Dee Lestari memuat 8 lagu di dalamnya. Yaitu lagu (Jangan) Jatuh Cinta, Patah Hati, Kabarku, Hujan Bulan Juni, Jadi Udara, Perahu Kertas, Cuma Satu Nama, dan Bintang Utara.

"Kenapa album? Karena saya orang lama jadi mikirnya merilis album," ungkap Dee Lestari.