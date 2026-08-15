Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2026: Ada Isyana/Rinjani, Indonesia Kini Punya 14 Wakil

JawaPos.com - Indonesia mendapat tambahan tiga wakil di Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2026. Tambahan tersebut membuat skuad Merah Putih kini berkekuatan 14 wakil untuk tampil pada ajang yang digelar di New Delhi, India.

Tiga wakil tambahan itu berasal dari sektor ganda putri dan ganda campuran. Mereka adalah Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine, Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran, serta Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja.

Bagi Isyana/Rinjani dan Bimo/Thesya, kesempatan tampil di Kejuaraan Dunia menjadi pengalaman baru yang datang secara tidak terduga. Keduanya mengaku senang sekaligus antusias menyambut kesempatan tersebut.

“Alhamdulilah rasanya senang banget bisa dapat kesempatan bisa main di Kejuaraan Dunia,” ungkap Thesya dalam keterangan resmi PBSI, Sabtu (15/8/2026).

“Kaget banget pastinya, tidak menyangka bisa main di Kejuaraan Dunia tahun ini. Kami tidak sabar untuk merasakan atmosfernya,” timpal Isyana.

Bimo/Thesya bahkan harus mengubah fokus persiapan dalam waktu singkat. Sebelumnya, mereka tengah bersiap menghadapi dua turnamen di Pontianak yang bergulir pada akhir Agustus hingga awal September.

Meski mendapat undangan secara mendadak, pasangan tersebut memastikan persiapannya tidak terganggu. Mereka kini menilai aspek mental menjadi salah satu hal utama yang perlu diperkuat.

“Kami sedang persiapan ke dua turnamen di Pontianak pada akhir Agustus sampai awal September. Lalu tiba-tiba harus main di Kejuaraan Dunia pastinya kami siap. Paling lebih disiapkan mental, kerja keras dan yakinnya,” ucap Thesya.

Sementara itu, Isyana/Rinjani melihat Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2026 sebagai kesempatan untuk menambah pengalaman. Pasangan ganda putri Pelatnas Cipayung tersebut juga membidik hasil terbaik dalam debut mereka di ajang itu.