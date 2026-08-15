Iga Swiatek Akhirnya Bungkam Kritik, Raih Trofi Lagi Setelah Hampir Satu Tahun

JawaPos.com – Iga Swiatek akhirnya kembali mengangkat trofi. Itu terjadi setelah dia mengalahkan Elena Rybakina 6-2, 6-3 pada final Canadian Open, Jumat (14/8).

Itu menjadi gelar pertamanya tahun ini, sekaligus mengakhiri penantian selama hampir 11 bulan setelah juara Korea Open 2025.

Bagi Swiatek, gelar tersebut sangat penting. Sebab, dia akhirnya bisa membungkam kritik yang datang selama berbulan-bulan, bahkan dari pandit negaranya sendiri di Polandia.

“Saya senang karena bisa memenangi turnamen ini, untuk membuktikan kepada semua orang bahwa terkadang apa yang mereka katakan tidak masuk akal,” kata Swiatek dikutip dari The Athletic.

Selama periode tanpa gelar itu, Swiatek belajar untuk mengabaikan penilaian orang lain. Dia mencoba fokus pada perkembangan diri daripada terus memikirkan kritik.

“Saya senang bisa terus berkembang setiap bulan, apa pun tantangannya,” ujar Swiatek.

Kecepatan Servis Capai 170 Km/Jam Swiatek memenangkan laga melawan Rybakina dengan tampil lebih agresif. Dia hanya kehilangan empat poin dari 19 poin melalui servis pertama saat set pertama. Kecepatan servisnya bahkan sempat mencapai 170 km/jam.

Hasilnya, Swiatek merebut set pertama dalam waktu kurang dari 30 menit. Rybakina sempat memberikan perlawanan pada awal set kedua, tetapi Swiatek kembali mendapatkan break untuk unggul 3-2. Setelah itu, momentum terus menjadi milik Swiatek.

Rybakina Kehabisan Tenaga Di sisi lain, Rybakina tampil menghadapi Swiatek dengan kondisi kurang optimal. Petenis asal Kazakhstan itu telah menjalani empat dari total lima pertandingan sebelum final melalui tiga set.