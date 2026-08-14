Russell Westbrook Pensiun setelah 18 Musim di NBA, Jadi Raja Triple-Double Sepanjang Masa

JawaPos.com - Russell Westbrook menutup perjalanan panjangnya di NBA setelah 18 musim. Peraih gelar MVP NBA 2017 dan pemegang rekor triple-double terbanyak dalam sejarah NBA itu mengumumkan pensiun pada usia 37 tahun, Rabu (12/8) waktu setempat.

”Kadang kamu tidak tahu bahwa kamu sebenarnya sudah menyaksikan akhirnya. Kamu harus berada di sana. Dan, sekarang semuanya berakhir,” tulis Westbrook di akun X pribadinya.

Westbrook sebenarnya sempat mendapat tawaran untuk bertahan di Sacramento Kings. Selain itu, tawaran juga datang dari Washington Wizards. Namun, pemain yang memulai karier di Seattle SuperSonics itu lebih memilih untuk pensiun.

Selama 18 musim di NBA, Westbrook telah mencetak 209 triple-double, unggul atas Nikola Jokic yang kini berada di posisi kedua dengan 198. Salah satu performa terbaiknya ditunjukkan pada musim 2016–2017.