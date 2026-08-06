Medvedev dan Fritz Tersingkir Usai Dikalahkan Van de Zandschulp Serta Tirante pada Montreal Turnamen

JawaPos.com – Botic van de Zandschulp dan Thiago Agustín Tirante sama-sama menciptakan kejutan pada ajang National Bank Open di Montreal dengan menyingkirkan unggulan teratas.

Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Kamis (6/8), Van de Zandschulp mengalahkan unggulan keempat Daniil Medvedev dengan skor 6-3 dan 7-6(5), sedangkan Tirante menumbangkan Taylor Fritz melalui kemenangan 7-5 dan 6-3. Hasil tersebut memastikan kedua petenis melaju ke babak ketiga turnamen ATP Masters 1000 itu.

Van de Zandschulp tampil konsisten sepanjang pertandingan dengan memanfaatkan sejumlah kesalahan yang dilakukan Medvedev. Petenis asal Belanda itu juga sukses mengonversi enam dari delapan peluang break point untuk mengamankan kemenangan dalam waktu satu jam 39 menit.

Keberhasilan tersebut menjadi kemenangan kesembilan Van de Zandschulp atas petenis peringkat 10 besar sepanjang kariernya.

Sementara itu, Tirante memperlihatkan permainan yang solid saat menghadapi Fritz, yang mengalami kendala fisik pada set kedua. Petenis asal Argentina tersebut mencetak 19 winner dan hanya kehilangan satu poin dari servis pertamanya sepanjang pertandingan.

Kemenangan ini membawa Tirante melaju ke babak ketiga turnamen ATP Masters 1000 untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Van de Zandschulp selanjutnya akan menghadapi Hubert Hurkacz untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya. Adapun Tirante dijadwalkan bertemu pemenang pertandingan antara Alexei Popyrin dan Raphael Collignon.