Lewis Hamilton Tuai Sorotan Usai Serangkaian Kesalahan Ceroboh hingga Hasilkan Penalti di F1 2026

JawaPos.com – Lewis Hamilton menjadi sorotan setelah menerima serangkaian penalti dalam tiga Grand Prix terakhir Formula 1. Komentator Formula 1, David Croft, menilai hukuman tersebut dipicu oleh sejumlah kesalahan ceroboh yang dilakukan juara dunia tujuh kali itu.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (3/8), Rentetan penalti tersebut membuat Hamilton kehilangan poin penting dalam persaingan klasemen pembalap musim ini.

Pada Grand Prix Hungaria, Hamilton mendapat penalti turun tiga posisi di grid setelah menghalangi Oscar Piastri saat sesi kualifikasi. Sehari kemudian, pembalap Ferrari itu kembali menerima hukuman karena melaju melebihi batas kecepatan di jalur pit ketika balapan berlangsung.

Dalam tiga seri terakhir, Hamilton tercatat menerima empat penalti yang berdampak pada posisinya di klasemen.

David Croft menilai Hamilton seharusnya dapat menghindari kesalahan tersebut mengingat pengalaman panjangnya di Formula 1. Menurutnya, Hamilton perlu lebih memperhatikan situasi di lintasan, termasuk lalu lintas saat kualifikasi dan penggunaan pembatas kecepatan ketika keluar dari pit.

Croft juga menegaskan bahwa kesalahan seperti itu tidak seharusnya dilakukan oleh pembalap dengan kualitas dan pengalaman sebesar Hamilton.

Hamilton mengakui dirinya harus mengurangi kesalahan agar tidak lagi memberikan alasan kepada para steward untuk menjatuhkan penalti.

Mantan ahli strategi Formula 1, Bernie Collins, menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan komunikasi antara Hamilton dan insinyur balap Ferrari, Carlo Santi.