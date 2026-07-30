Indonesia Bidik Kemenangan atas Kazakhstan, Kejar Target Enam Besar AVC Women's Volleyball Continental 2026

JawaPos.com – Tim nasional bola voli putri Indonesia tergabung di Grup B AVC Women's Volleyball Continental 2026. Berdasarkan hasil undian yang digelar Selasa (29/7), Indonesia akan menghadapi Thailand, Kazakhstan, dan Australia.

Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) PP PBVSI, Loudry Maspaitella, menilai hasil undian bukan persoalan utama. Menurutnya, setiap grup sama-sama dihuni tim-tim kuat sehingga fokus Indonesia harus diarahkan pada pertandingan melawan Kazakhstan.

"Kalau hasil drawing sebenarnya sama saja. Masuk grup Tiongkok ada Tiongkok, masuk grup Jepang ada Jepang. Yang terpenting sekarang bagaimana caranya kita bisa mengalahkan Kazakhstan," ujar Loudry kepada Jawa Pos.

Loudry mengakui Indonesia belum berstatus sebagai tim unggulan di level Asia. Karena itu, siapa pun lawan yang didapat dari hasil undian harus siap dihadapi. Thailand, Tiongkok, dan Jepang tetap menjadi unggulan di masing-masing grup.

Menurut Loudry, Kazakhstan menjadi lawan yang paling menentukan peluang Indonesia untuk melangkah jauh di turnamen. Apalagi, kedua tim sudah pernah bertemu pada AVC Challenge Cup 2026.

Saat itu, performa Indonesia dinilai belum mencapai level terbaik ketika menghadapi Kazakhstan. Namun, permainan tim terus mengalami peningkatan pada pertandingan-pertandingan berikutnya.

Karena itu, tim pelatih kini dituntut memastikan performa skuad Merah Putih mencapai puncaknya saat menghadapi Kazakhstan. Sementara saat melawan Thailand, Indonesia diminta tetap realistis mengingat kualitas lawan masih berada di atas Merah Putih.

"Kalau lawan Thailand, kita realistis saja karena mereka memang lebih kuat. Kuncinya tetap di pertandingan melawan Kazakhstan," katanya.