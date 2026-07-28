Usai Kalah di Japan Open, Ganda Korea Siap Balas Dendam kepada Fajar/Fikri di China Open

JawaPos.com - Final ganda putra China Open 2026 akan menghadirkan duel panas antara pasangan Korea Selatan Seo Seung Jae/Kim Won Ho melawan wakil Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.

Pertandingan yang digelar di Olympic Sports Center Gymnasium, Zhangjiakou, China, menjadi kesempatan bagi pasangan Korea untuk membalas kekalahan mereka di final Japan Open pekan lalu.

Dilansir dari The Chosun, sebelumnya, Seo Seung Jae dan Kim Won Ho harus puas menjadi runner-up setelah takluk dari Fajar/Fikri dengan skor 19-21, 17-21.

Kini, mereka datang ke final China Open dengan tekad meraih revans sekaligus menambah gelar juara. Meski kalah pada pertemuan terakhir, pasangan Korea masih unggul tipis dalam rekor pertemuan dengan tiga kemenangan dari lima laga.

Performa Seo Seung Jae dan Kim Won Ho memang sempat menurun setelah gagal melangkah lebih jauh di Singapore Open dan Indonesia Open pada Juni lalu.

Namun, setelah menjalani masa istirahat sekitar satu bulan, keduanya mulai kembali menemukan ritme permainan terbaik. Mereka berhasil menjadi finalis di Japan Open dan kembali melaju hingga partai puncak di China Open.

Harapan bulu tangkis Korea Selatan pada turnamen ini semakin bertumpu pada pasangan ganda putra tersebut setelah absennya An Se Young.

Pebulu tangkis nomor satu dunia di sektor tunggal putri itu terpaksa mundur dari China Open akibat cedera kaki kiri yang dialaminya saat tampil di Japan Open.

Tim medis Korea Selatan memutuskan An Se Young harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut setelah ia merasakan nyeri saat menopang beban pada kaki kirinya.