Laga Tenis Sempat Dihentikan, Moise Kouame Ikut Larut dalam Euforia PSG

JawaPos.com - Sorakan kemenangan suporter Paris Saint-Germain tidak hanya terdengar di Puskas Arena, Budapest, lokasi final Liga Champions berlangsung. Gemuruh juga mengguncang Parc des Princes, Paris, yang menjadi lokasi nonton bareng sekitar 48 ribu pendukung PSG.

Seperti tahun lalu, suara perayaan dari Parc des Princes menjalar hingga Stade Roland Garros, lokasi grand slam Prancis Terbuka yang berjarak hanya sekitar 800 meter. Namun, kali ini dengan “ledakan” yang lebih besar.

Laporan L'Equipe bahkan menyebut sorak suporter di Parc des Princes kemarin sebagai yang terkeras dalam sejarah stadion tersebut. Karena suara gemuruh dan kembang api, laga antara Felix Auger-Aliassime melawan Brandon Nakashima di Court Philippe-Chatrier sempat dihentikan sejenak. Sejumlah penonton tenis terlihat ikut merayakan kemenangan PSG.

Beberapa menit sebelumnya, saat Ousmane Dembele mencetak gol penyeimbang pada menit ke-65, sorakan spontan juga terdengar di Court Suzanne-Lenglen. Ketika itu, sejumlah penonton pertandingan Moise Kouame dan Alejandro Tabilo diketahui juga mengikuti final Liga Champions lewat streaming ponsel.