Hasil Tour de France 2026 Etape 17: Jasper Philipsen Menang Sprint, Pogacar Tetap Tak Tergeser

Balap sepeda Tour De France. (Istimewa)
JawaPos.com - Jasper Philipsen akhirnya mengakhiri penantian panjang di Tour de France 2026. Pembalap Alpecin-PremierTech asal Belgia itu sukses merebut kemenangan pada etape ke-17 setelah menjadi yang tercepat dalam sprint menuju garis finis di Voiron, Rabu (22/7).
Etape sejauh 174,7 kilometer yang dimulai dari Chambéry berlangsung menarik sejak awal. Jalur bergelombang dengan sejumlah tanjakan pendek memancing banyak pebalap melancarkan serangan. Meski begitu, persaingan menuju garis akhir tetap ditentukan melalui sprint massal.
Keberhasilan Philipsen tak lepas dari kerja sama apik timnya. Mathieu van der Poel tampil luar biasa sebagai pengantar sprint. Pebalap Belanda tersebut membuka jalan pada ratusan meter terakhir sebelum Philipsen melesat meninggalkan para pesaingnya.
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Philipsen pun finis di posisi pertama, unggul atas Mauro Schmid dari Jayco AlUla yang menempati posisi kedua. Sementara Olav Kooij harus puas mengakhiri etape di peringkat ketiga.
Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Philipsen di Tour de France edisi 2026 sekaligus kemenangan ketujuh sepanjang kariernya di ajang balap sepeda paling bergengsi tersebut. Hasil itu juga memperpanjang dominasi pebalap Belgia setelah Remco Evenepoel memenangi dua etape sebelumnya.
Jalannya balapan diwarnai upaya pelarian besar sejak kilometer awal. Sekitar 40 pebalap sempat membentuk kelompok terdepan sebelum akhirnya mengerucut menjadi enam pembalap, termasuk Mads Pedersen, Ben Healy, Michal Kwiatkowski, Jasper Stuyven, Felix Engelhardt, dan Ed Planckaert.
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Stuyven sempat mencoba mencuri kemenangan dengan melakukan serangan solo sekitar 20 kilometer menjelang finis. Namun usahanya gagal setelah kelompok pengejar berhasil menutup jarak kurang dari empat kilometer sebelum garis akhir.
Pada sprint penentuan, Alpecin-PremierTech tampil paling terorganisasi. Van der Poel menjaga posisi Philipsen hingga tikungan terakhir sehingga sang sprinter bisa mengeluarkan kecepatan maksimal untuk memastikan kemenangan.
Meski gagal naik podium, Mads Pedersen tetap membawa pulang tambahan poin penting setelah menjadi yang tercepat di sprint antara Colombe. Namun tenaga yang terkuras selama berada di kelompok pelarian membuatnya tak mampu bersaing saat sprint akhir.
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