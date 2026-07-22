Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 22 Juli 2026 | 15.00 WIB

Mengapa Lewis Hamilton Kena Penalti tetapi Charles Leclerc Lolos? Ini Penjelasan Lengkap Steward F1

Ilustrasi formula 1. (Istimewa) - Image

Ilustrasi formula 1. (Istimewa)

JawaPos.com - Keputusan steward pada Formula 1 GP Belgia 2026 masih menjadi bahan perbincangan setelah balapan berakhir. Banyak penggemar F1 mempertanyakan mengapa Lewis Hamilton dijatuhi penalti lima detik usai bersenggolan dengan George Russell, sementara Charles Leclerc lolos dari hukuman meski terlibat kontak dengan Oscar Piastri.

Penjelasan mengenai dua insiden tersebut disampaikan koresponden Formula 1 BBC, Andrew Benson. Menurut dia, meski sama-sama melibatkan kontak antar mobil, kedua kejadian dinilai memiliki kondisi yang berbeda berdasar pedoman balap yang berlaku di F1.

Pada insiden Lewis Hamilton dan Russell di lap pertama, steward menilai pembalap Mercedes itu sudah berada cukup sejajar dengan Ferrari saat memasuki tikungan. Dengan posisi tersebut, Russell dianggap berhak mendapatkan ruang balap.

Dalam prosesnya, mobil Hamilton kehilangan traksi hingga sedikit tergelincir. Meski juara dunia tujuh kali itu telah berusaha mengoreksi arah kemudi, Ferrari tetap menyentuh Mercedes milik Russell dan membuat pembalap Inggris tersebut gagal melanjutkan balapan.

Steward menyimpulkan Hamilton menjadi pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Hukuman standar sebenarnya adalah penalti 10 detik, tetapi dikurangi menjadi lima detik karena Hamilton dianggap tidak melakukan manuver agresif dan insiden terjadi pada lap pembuka yang biasanya mendapat toleransi lebih besar.

Berbeda dengan kasus tersebut, kontak antara Leclerc dan Piastri dinilai tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman. Steward menyebut mobil McLaren milik Piastri memang sempat memiliki overlap, namun posisi as roda depannya belum cukup sejajar dengan Ferrari untuk dianggap berada dalam posisi menyalip secara sah.

Karena alasan itu, Leclerc tidak diwajibkan memberikan ruang balap seperti yang berlaku pada insiden Hamilton dan Russell. Meski demikian, keputusan tersebut tetap memunculkan perdebatan. Sebagian pihak menilai Leclerc bergerak terlalu dekat ke racing line sehingga memicu kontak dengan Piastri.

Bos McLaren, Andrea Stella, juga menegaskan bahwa pembalap yang bertahan di sisi dalam tikungan seharusnya tetap menyisakan ruang yang cukup bagi lawannya untuk menghindari risiko kecelakaan.

Perbedaan putusan steward ini menunjukkan bahwa setiap insiden di Formula 1 dinilai berdasar posisi mobil, peluang melakukan manuver menyalip, hingga situasi balapan saat kejadian berlangsung. Karena itu, dua kontak yang terlihat serupa belum tentu menghasilkan keputusan yang sama.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Honda Bawa Prelude HRC Concept ke Goodwood 2026, Rayakan 40 Tahun Kejayaan Formula 1 - Image
Otomotif

Honda Bawa Prelude HRC Concept ke Goodwood 2026, Rayakan 40 Tahun Kejayaan Formula 1

Sabtu, 11 Juli 2026 | 17.27 WIB

Mercedes Ungkap Penyebab Kerusakan Mobil Kimi Antonelli yang Gagalkan Peluang Kemenangan di GP Inggris F1 - Image
Sports

Mercedes Ungkap Penyebab Kerusakan Mobil Kimi Antonelli yang Gagalkan Peluang Kemenangan di GP Inggris F1

Kamis, 9 Juli 2026 | 04.41 WIB

Charles Leclerc Akhiri Puasa Kemenangan dengan Juara GP Inggris F1 2026 di Silverstone - Image
Moto GP

Charles Leclerc Akhiri Puasa Kemenangan dengan Juara GP Inggris F1 2026 di Silverstone

Selasa, 7 Juli 2026 | 22.04 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh

8

Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore