Honda Bawa Prelude HRC Concept ke Goodwood 2026, Rayakan 40 Tahun Kejayaan Formula 1

Honda hadirkan World Debut Prelude HRC Concept dan Super-N serta rayakan 40 tahun gelar konstruktor F1 pertama di Goodwood Festival of Speed 2026. (Honda)
JawaPos.com - Honda kembali menjadi sorotan di Goodwood Festival of Speed 2026 yang berlangsung pada 9–12 Juli di West Sussex, Inggris.
Pabrikan asal Jepang ini membawa sederet model ikonik, mulai dari Honda Prelude HRC Concept, mobil listrik Honda Super-N, hingga mobil Formula 1 legendaris Williams Honda FW11.
Salah satu bintang utama adalah Honda Prelude HRC Concept, mobil sport konsep yang pertama kali diperkenalkan di Tokyo Auto Salon 2026.
Model ini menjalani demonstration run di lintasan hill climb Goodwood yang dikemudikan Jessica Hawkins, Head of F1 Academy sekaligus Driver Ambassador Aston Martin Aramco Formula One Team, bersama mantan pembalap Honda, Tiago Monteiro.
Honda juga memperkenalkan Honda Super-N, mobil listrik kompak yang menjadi gambaran visi perusahaan terhadap mobilitas perkotaan masa depan.
Model ini mengedepankan efisiensi, teknologi elektrifikasi, dan pengalaman berkendara yang menyenangkan.
Rayakan 40 Tahun Gelar Konstruktor Formula 1
Partisipasi Honda di Goodwood Festival of Speed 2026 juga menjadi momen untuk memperingati 40 tahun gelar Konstruktor Formula 1 pertama yang diraih bersama tim Williams pada musim 1986.
Untuk merayakan pencapaian bersejarah tersebut, Honda kembali menghadirkan Williams Honda FW11, mobil balap yang sukses mengantarkan pabrikan Jepang meraih gelar konstruktor pertamanya di Formula 1.
Mobil legendaris itu tampil di lintasan Goodwood bersama dua pembalap ternama, yakni Damon Hill dan Ryo Michigami, yang kembali menghidupkan salah satu era paling bersejarah dalam perjalanan Honda di dunia balap.
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