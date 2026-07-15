Jeka Saragih Hadapi Fighter Tangguh Malaysia Ammarul Shafiq! Byon Combat Showbiz 8 Siap Dihelat 29 Agustus

Konferensi pers Byon Combat Showbiz 8. (ANTARA)
JawaPos.com - Perusahaan promotor olahraga bela diri profesional dan sportainment di Indonesia, Byon Combat, siap menggelar Byon Combat Showbiz 8 yang di antaranya menampilkan pertarungan Jeka Saragih melawan petarung asal Malaysia, Ammarul Shafiq, dikutip dari ANTARA.
"Ajang ini menjadi momentum debut Jeka Saragih di hadapan publik Indonesia setelah mencetak sejarah sebagai petarung Indonesia pertama yang menembus UFC," kata Presiden Byon Combat Yoshua Marcellos dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Laga Saragih melawan Shafiq memperebutkan gelar Byon Kickstriking Asia menjadi sorotan utama dalam ajang yang akan digelar pada 29 Agustus mendatang di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.
Saragih, salah satu atlet MMA terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, akhirnya menjalani debutnya dalam seni bela diri kickstriking di hadapan publik Tanah Air.
Lawan yang menantinya juga cukup berbahaya, yakni Ammarul Shafiq asal Malaysia yang akan naik ring dengan membawa gelar juara IFMA World Grand Slam, enam kali juara nasional muay thai Malaysia, dan dua kali juara nasional kickboxing Malaysia.
Yoshua Marcello yang akrab disapa Cellos menjelaskan bahwa ajang itu juga akan menandai comeback petarung Andi Cobra ke atas ring setelah terakhir tampil pada Byon Combat Showbiz 5.
Baca Juga:Cerita Diego Landis Sebelum Gabung Arema FC, dari FC Porto hingga Siap Tampil di Super League
Andi yang memegang sabuk ICB National Title akan melakoni laga pertahanan gelar pertamanya menghadapi Wong Jhonson Wijaya.
Cellos menjelaskan, perebutan tiket grand prix pertama Indonesia juga akan tersaji dalam laga Ronal Siahaan melawan Nelson Julianto.
Selain itu, ia melanjutkan, ajang kali ini juga menjadi panggung bagi lahirnya bintang-bintang baru, seperti dalam laga Muhammad Bayan, pemenang Byon Tryout, yang akan menghadapi Kadja Koro.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa