Jeka Saragih Hadapi Fighter Tangguh Malaysia Ammarul Shafiq! Byon Combat Showbiz 8 Siap Dihelat 29 Agustus

JawaPos.com - Perusahaan promotor olahraga bela diri profesional dan sportainment di Indonesia, Byon Combat, siap menggelar Byon Combat Showbiz 8 yang di antaranya menampilkan pertarungan Jeka Saragih melawan petarung asal Malaysia, Ammarul Shafiq, dikutip dari ANTARA.

"Ajang ini menjadi momentum debut Jeka Saragih di hadapan publik Indonesia setelah mencetak sejarah sebagai petarung Indonesia pertama yang menembus UFC," kata Presiden Byon Combat Yoshua Marcellos dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Laga Saragih melawan Shafiq memperebutkan gelar Byon Kickstriking Asia menjadi sorotan utama dalam ajang yang akan digelar pada 29 Agustus mendatang di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

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Saragih, salah satu atlet MMA terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, akhirnya menjalani debutnya dalam seni bela diri kickstriking di hadapan publik Tanah Air.

Lawan yang menantinya juga cukup berbahaya, yakni Ammarul Shafiq asal Malaysia yang akan naik ring dengan membawa gelar juara IFMA World Grand Slam, enam kali juara nasional muay thai Malaysia, dan dua kali juara nasional kickboxing Malaysia.

Yoshua Marcello yang akrab disapa Cellos menjelaskan bahwa ajang itu juga akan menandai comeback petarung Andi Cobra ke atas ring setelah terakhir tampil pada Byon Combat Showbiz 5.

Andi yang memegang sabuk ICB National Title akan melakoni laga pertahanan gelar pertamanya menghadapi Wong Jhonson Wijaya.

Cellos menjelaskan, perebutan tiket grand prix pertama Indonesia juga akan tersaji dalam laga Ronal Siahaan melawan Nelson Julianto.