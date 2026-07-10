Petenis Turki Zeynep Sonmez Gunakan Raket Bersimbol Semangka sebagai Bentuk Solidaritas Palestina di Wimbledon 2026

JawaPos.com – Petenis Turki berusia 24 tahun, Zeynep Sonmez, menjadi sorotan pada Wimbledon 2026 bukan hanya karena penampilannya di lapangan, tetapi juga karena aksi solidaritasnya terhadap Palestina.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Kamis (9/7), Diketahui bahwa langkahnya di nomor tunggal terhenti pada babak kedua setelah kalah dari Claire Liu, Sonmez meninggalkan kesan mendalam melalui pesan kemanusiaan yang dibawanya.

Sonmez tetap memilih menggunakan peredam getaran bergambar semangka pada raketnya sebagai simbol dukungan kepada Palestina.

Sonmez mengaku sebelumnya mengenakan bros solidaritas Palestina, tetapi panitia Wimbledon tidak lagi mengizinkan aksesori tersebut digunakan selama pertandingan. Setelah berdiskusi dengan pihak penyelenggara, ia tetap tidak memperoleh izin untuk menampilkan simbol tersebut pada pakaiannya.

Sebagai alternatif, Sonmez menempatkan simbol semangka pada raketnya karena tidak termasuk dalam larangan perlengkapan pertandingan.

Simbol semangka telah lama digunakan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina karena memiliki warna merah, putih, hijau, dan hitam yang identik dengan bendera Palestina. Sonmez juga menyoroti adanya perbedaan perlakuan terhadap simbol dukungan untuk konflik internasional lainnya.

Pernyataan Sonmez mengenai kebijakan tersebut mendapat perhatian luas dari publik dan media internasional.