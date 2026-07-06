Bangkit dari Kendala Teknis, Obell Tutup IDS Bali 2026 dengan Gelar Double Winner

JawaPos.com - Drifter muda Indonesia, Rofbell Ardante Sahroni (Obell), mencatat awal yang manis di kelas Pro. Membela tim ASC Monster Drift, Obell sukses menyapu bersih dua putaran Indonesia Drift Series (IDS) Bali 2026 sekaligus membawa pulang gelar Champion of Bali setelah tampil dominan di Sirkuit Drag Bangli, Bali.

Rofbell Ardante Sahroni atau yang lebih dikenal sebagai Obell, tampil impresif pada ajang Indonesia Drift Series (IDS) Bali 2026 yang berlangsung di Sirkuit Drag Bangli, Bali, pada 4–5 Juli 2026.

Obell berhasil menyapu bersih dua putaran yang dipertandingkan dengan meraih Juara 1 Kelas Pro pada Round 1 dan Round 2. Hasil tersebut sekaligus mengantarkannya meraih gelar Champion of Bali setelah bersaing dengan sekitar 20 drifter terbaik yang turun di kelas bergengsi tersebut.

Mengandalkan Subaru BRZ yang telah dipersenjatai mesin Golen V8, Obell tampil konsisten sejak babak awal hingga partai final. Performa mobil yang kompetitif dipadukan dengan teknik mengemudi presisi menjadi kunci keberhasilannya menaklukkan lintasan teknikal di Bangli.

Rofbell Ardante Sahroni (Obell). (Istimewa)

Obell mengaku tidak menyangka bisa meraih hasil sempurna pada penampilan perdananya di kelas Pro. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh kru yang telah mempersiapkan mobil dan strategi secara maksimal.

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa meraih hasil terbaik. Menang di dua putaran sekaligus menjadi Champion of Bali tentu menjadi kebanggaan bagi saya dan seluruh tim ASC Monster Drift. Ini adalah hasil dari kerja keras semua pihak," ujar Obell dalam pernyataan resmi, Senin (6/7).

Meski berhasil naik podium tertinggi, Obell memilih untuk tidak cepat berpuas diri. Ia menilai persaingan di kelas Pro jauh lebih kompetitif sehingga masih banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi seri-seri berikutnya.

"Ini baru awal perjalanan saya di kelas Pro. Persaingannya sangat ketat, jadi kami masih harus terus belajar dan melakukan evaluasi, baik dari sisi performa mobil maupun kemampuan saya sebagai pembalap. Target kami adalah menjaga konsistensi dan terus berkembang sepanjang musim," tambahnya.