IMI Genap 120 Tahun, Dorong Pengembangan Sport Tourism di Indonesia

JawaPos.com - Ikatan Motor Indonesia (IMI) genap berusia 120 tahun. IMI diminta ikut mengembangkan sport tourism di Tanah Air.

Organisasi itu rayakan hari jadi dengan menggelar IMI Awards 2025 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026) malam WIB. IMI Awards adalah momen apresiasi untuk insan otomotif Indonesia berprestasi sepanjang tahun.

Tercatat lebih dari 20 kategori yang mencakup hampir semua cabang olahraga otomotif nasional. Cabang itu seperti Mini GP, Slalom, Drifting, Kartining, Aquabike, Rally, Sprint Rally, dan Time Rally.

Cabang lain yang masuk antara lain ITCR, MotoPrix, City Rally, Mandalika Racing Series, Speed Offroad, Adventure Offroad, Drag Race, Motocross, dan Grasstrack. Ada juga penghargaan untuk promotor nasional, penyelenggara kejuaraan, insan otomotif berprestasi, dan lainnya.

Ketua IMI Pusat, Moreno Suprapto, bilang pemberian penghargaan bukan sekadar seremonial. Itu bentuk penghormatan atas dedikasi, kerja keras, dan sportivitas pelaku olahraga otomotif nasional.

"Selama 120 tahun, IMI telah menjadi bagian dari perjalanan panjang otomotif Indonesia. IMI Awards 2025 bukan sekadar malam penghargaan, tetapi juga bentuk penghormatan kepada seluruh insan otomotif," ujar Moreno dalam keterangannya, dikutip Kamis (2/7/2026).

Sementara itu, Ketua Panitia Acara, Bayu Priawan Djokosoetono, bilang pelaksanaan IMI Award berjalan lancar dan cukup luas. Baginya, acara itu tanda kepedulian IMI terhadap perkembangan motorsport di Indonesia.

"Hari ini kami sudah mengadakan IMI Awards 2025, ada lebih dari 300 peserta, 300 atlet, 300 champions yang menerima penghargaan dari siang sampai malam. Para pemenang berkumpul di acara malam ini. Kami panitia bersyukur acara berjalan baik, wakil ketua panitia juga berkontribusi luar biasa," ujar Bayu.

"Kami berharap atas acara ini, prestasi olahraga khususnya otomotif semakin maju dan mendunia. IMI akan terus jadi partner pemerintah yang mendukung prestasi otomotif Indonesia agar lebih baik lagi," tambahnya.