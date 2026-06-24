Thalita  Wiryawan Debut di Kejuaraan Dunia BWF 2026, Gantikan Posisi Gregoria Mariska Tunjung

JawaPos.com – Perubahan terjadi pada skuad Indonesia untuk Kejuaraan Dunia BWF 2026. Tunggal putri muda Thalita Ramadhani Wiryawan resmi menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk tampil pada ajang yang berlangsung di New Delhi, India, pada 17-23 Agustus mendatang.

Kepastian itu diumumkan PBSI melalui akun Instagram resmi @badminton.ina, Senin (22/6). Dalam unggahannya, federasi menyatakan bahwa Thalita telah didaftarkan sebagai pengganti Gregoria.

"PBSI telah mengonfirmasi keikutsertaan Thalita untuk menggantikan posisi Gregoria Mariska Tunjung," tulis PBSI.

Kesempatan tersebut menjadi debut bagi Thalita di Kejuaraan Dunia. Pebulu tangkis kelahiran 21 September 2007 itu akan mendampingi Putri Kusuma Wardani di sektor tunggal putri. Bagi pemain berusia 18 tahun tersebut, tampil di panggung tertinggi BWF menjadi kesempatan emas untuk membuktikan diri di level elite.

Meski demikian, performa Thalita sepanjang musim 2026 belum terlalu menjanjikan. Dia beberapa kali terhenti di babak awal turnamen BWF World Tour. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus babak 16 Besar Thailand Open 2026.

Terbaru, Thalita gagal melangkah jauh pada Macau Open 2026. Dia tersingkir pada babak 32 besar setelah dikalahkan wakil Korea Selatan Park Ga-eun dengan skor 16-21, 21-10, 13-21.

Sementara itu, BWF telah merilis daftar peserta tahap pertama Kejuaraan Dunia 2026 berdasarkan ranking dunia per 28 April lalu. Indonesia sementara memiliki 12 wakil di lima sektor. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena daftar final peserta baru akan diumumkan pada 24 Juli mendatang.