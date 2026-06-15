Todotua Pasaribu Ditunjuk sebagai CdM Kontingen Indonesia di Asian Games 2026

JawaPos.com - Sosok Chef de Mission (Cdm) Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 akhirnya terungkap. Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) resmi menunjuk Todotua Pasaribu sebagai CdM kontingen Merah Putih untuk ajang bergengsi se-Asia yang akan digelar pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Ketum NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari menjelaskan, perkenalan Todotua merupakan bagian dari langkah untuk memperkuat kepemimpinan kontingen nasional. Okto, sapaan akrabnya, menilai bahwa figur berusia 46 tahun itu adalah sosok tepat untuk memimpin persiapan Tim Indonesia di Asian Games 2026.

“Chef de Mission bukan hanya bertugas saat pertandingan berlangsung, tetapi juga memastikan seluruh proses persiapan berjalan optimal. Kami membutuhkan sosok yang mampu mengorkestrasi kolaborasi lintas sektor, dan Todotua Pasaribu memiliki kapasitas tersebut,” ujar Okto, dalam keterangan resmi NOC Indonesia, Senin (15/6).

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Todo, sapaan karib Todotua, menyebut penunjukan tersebut sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dia pun langsung menyiapkan langkah strategis agar para atlet Indonesia bisa meraih hasil maksimal di Asian Games 2026.

“Fokus utama kami adalah memastikan atlet mendapatkan dukungan terbaik, baik dari sisi persiapan maupun saat bertanding. Dengan dukungan yang tepat, saya yakin atlet Indonesia dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik untuk bangsa,” ujar Todotua.

Todotua saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM. Ia juga dikenal aktif dalam pengembangan ekosistem olahraga, khususnya bola basket, termasuk melalui pendirian klub profesional Kesatria Bengawan Solo serta keterlibatannya di PERBASI.

NOC Indonesia menargetkan peningkatan performa Tim Indonesia pada Asian Games 2026, baik dari sisi perolehan medali maupun posisi di klasemen akhir. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi cabang olahraga unggulan, penguatan cabang potensial, serta peningkatan kualitas partisipasi di cabang olahraga baru.

Sejauh ini, proses persiapan sejumlah cabor menuju Asian Games Aichi-Nagoya 2026 masih terus berjalan. Termasuk mengikuti fase kualifikasi, serta mengikuti berbagai kejuaraan internasional sebagai bagian dari strategi peningkatan performa.