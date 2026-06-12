Bikin Bangga! Bintang Timnas Basket Indonesia Derrick Michael Mulai Karier Profesional di Jepang

Atlet timnas basket Indonesia, Derrick Michael. (istimewa)
JawaPos.com - Bintang Timnas Basket Indonesia, Derrick Michael Xzavierro, resmi memulai karier profesionalnya. Hebatnya, Derrick memulai karier profesionalnya dengan bergabung ke Saga Ballooners, klub yang bermain di kompetisi kasta tertinggi Liga Jepang, B.LEAGUE Premier.
Petualangan Derrick Michael bersama Saga Ballooners ini menandai awal karier profesionalnya di bola basket. Sebelumnya, pemain basket kebanggaan Indonesia ini merupakan student-athlete NCAA Division I bersama Grand Canyon University dan Long Beach State University selama empat tahun lamanya.
“Langkah ini menjadi momen penting setelah empat tahun sebagai student-athlete NCAA Division I bersama Grand Canyon University dan Long Beach State University. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana pada Mei 2026, saya siap memasuki babak baru sebagai pemain basket profesional mulai Augustus 2026,” terang Derrick dalam keterangannya, Jumat, (12/6/2026).
“Dengan syukur dan bangga, saya mengumumkan bahwa saya resmi bergabung dengan Saga Ballooners dan akan memulai karier profesional di B.LEAGUE Premier Jepang musim mendatang,” sambungnya.
Derrick merasa terhormat bisa memperkuat Saga Ballooners. Pemain kelahiran 1 April 2003 itu siap membayar kepercayaan klub asal Jepang tersebut dengan memberikan penampilan terbaiknya.
“Saya berterima kasih kepada Saga Ballooners atas kepercayaan ini dan merasa terhormat menjadi bagian dari organisasi yang terus berkembang,” ujar Derrick.
“Saya juga berterima kasih kepada Ibunda saya tercinta, pelatih, rekan setim, serta seluruh penggemar basket Indonesia atas dukungan yang diberikan selama perjalanan saya,” tambahnya.
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Lebih jauh, Derrick mengucapkan terima kasih kepada petinggi DPP PERBASI yang terus mendukung perjalanannya sebagai pemain basket. Terutama kepada Ketua DPP PERBASI Budisatrio Djiwandono dan Ketua Badan Tim Nasional DPP PERBASI Syailendra Bakrie.
“Apresiasi saya sampaikan kepada Ketua Umum DPP PERBASI Bapak Budi Satrio Djiwandono, Kepala BTN Bapak Syailendra Bakrie, Coach Rifky Antolyon, serta seluruh pelatih, staf, dan rekan di Tim Nasional Indonesia atas kesempatan membela Merah Putih,” terang Derrick.
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