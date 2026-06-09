Kemenangan Kelima Beruntun Kimi Antonelli di Monaco Tegaskan Statusnya sebagai Kandidat Terkuat Juara Dunia F1 2026

JawaPos.com – Kimi Antonelli dinobatkan sebagai raja baru Monaco setelah meraih kemenangan impresif pada Grand Prix Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama.

Dilansir dari laman Mundo Deportivo pada Selasa (9/6), Pembalap Mercedes berusia 19 tahun itu tampil dominan sejak awal hingga akhir balapan.

Kemenangan tersebut menjadi yang kelima secara beruntun sekaligus mempertegas statusnya sebagai pemimpin klasemen sementara Formula 1 musim ini.

Baca Juga:Kimi Antonelli Raih Kemenangan F1 Grand Prix Kanada Setelah Duel Sengit dengan George Russell

Antonelli memulai balapan dari pole position dan langsung menunjukkan kecepatan yang sulit ditandingi para rivalnya. Ia mampu menjaga keunggulan atas Lewis Hamilton yang terus membayangi dari posisi kedua.

Ketika banyak pembalap mengalami kesalahan dan masalah teknis, Antonelli tetap tampil tenang serta konsisten sepanjang perlombaan.

Balapan yang semula berjalan relatif terkendali berubah menjadi kacau ketika sejumlah insiden terjadi pada fase akhir. Kecelakaan yang dialami Lance Stroll memunculkan Safety Car dan mengubah jalannya perlombaan.

Situasi semakin rumit setelah Charles Leclerc mengalami masalah rem dan menabrak pembatas lintasan di balapan kandangnya sendiri.

Drama berlanjut ketika bendera merah dikibarkan saat balapan menyisakan 10 lap. Kondisi tersebut memaksa seluruh pembalap melakukan start ulang dan menciptakan duel langsung antara Antonelli dan Hamilton.

Namun, pembalap muda Italia itu kembali menunjukkan kualitasnya dengan melakukan restart sempurna dan mempertahankan posisi terdepan hingga finis.