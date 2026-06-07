Kunci Gelar di Indonesia Open 2026, Ganda Putri Jepang 'FukuMoto' Pilih Menyerang Ketimbang Bertahan

JawaPos.com – Pasangan ganda putri Jepang, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto, menjuarai Indonesia Open 2026 setelah menaklukkan pasangan Tiongkok, Liu Sheng Shu/Tan Ning, dalam pertandingan final yang berlangsung sengit di Istora Senayan, Minggu (7/6).

Pasangan berjuluk FukuMoto itu harus berjuang melalui tiga gim sebelum memastikan kemenangan dengan skor 21-15, 18-21, dan 21-18. Duel yang berlangsung ketat tersebut menjadi salah satu laga paling menarik di sektor ganda putri sepanjang turnamen.

Mayu Matsumoto mengakui pertandingan berjalan sangat sulit karena kedua pasangan saling menekan sejak awal laga.

"Tadi pertandingan tentang siapa yang tidak berada dalam tekanan, dia yang menang. Ini pertandingan sulit dan saya senang bisa menang," ujar Mayu usai pertandingan.

Menghadapi pasangan Tiongkok yang sudah sering mereka jumpai dalam berbagai turnamen, Fukushima/Matsumoto memilih tampil lebih agresif. Strategi tersebut terbukti efektif untuk meredam serangan lawan.

"Kami sudah sering melawan mereka. Kami tahu kalau terlalu banyak bertahan pasti akan terus diserang. Hari ini kami berusaha tidak bermain defensif dan lebih banyak menyerang. Syukurnya strategi itu berhasil," kata Mayu.

Gelar di Indonesia Open 2026 juga memiliki arti khusus bagi pasangan Jepang tersebut. Sebelum dipasangkan, keduanya sudah lama saling berhadapan sebagai rival di level internasional.

"Sudah lama menjadi rival, sekarang bisa juara Indonesia Open sebagai partner. Tentu saja kami sangat senang. Dulu yang ada di pikiran adalah lawan, sekarang menjadi kawan," ujarnya.