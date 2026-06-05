Gandeng Perguruan Tinggi Ternama di AS, Universitas Esa Unggul Luncurkan International Collage

JawaPos.com - Kiprah Universitas Esa Unggul sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia semakin ajeg. Terbaru, mereka menggandeng Arizona State University, Amerika Serikat (AS), meluncurkan international college di Global Innovation Hub Jakarta Selatan.

Kampus keempat Universitas Esa Unggul tersebut menjadi pusat pendidikan global terdepan di Jakarta. Hadirnya kampus tersebut diharapkan mampu memperluas akses terhadap peluang pembelajaran internasional dalam mendukung kebutuhan talenta dan inovasi Indonesia di masa depan.

Sesuai dengan konsepnya, kampus tersebut dirancang sebagai pusat akademik perkotaan modern dengan mengintegrasikan kurikulum global, jalur akademik internasional, pengalaman pembelajaran yang terhubung dengan industri, dan tentu saja akses terhadap sumber daya pendidikan kelas dunia.

”Universitas Esa Unggul memiliki visi jangka panjang untuk turut membangun bangsa melalui peningkatan berkelanjutan pada pendidikan tinggi. Melalui kolaborasi kami dengan Cintana Education dan Arizona State University, kami menjadikan pendidikan kelas dunia lebih mudah diakses di Indonesia,” kata Rektor Universitas Esa Unggul Arief Kusuma Among Praja dalam keterangan resmi pada Jumat (5/6).

Menurut Arief, peluncuran kampus baru di wilayah Jaksel bersamaan dengan Universitas Esa Unggul international college merupakan langkah penting dalam memperluas peluang pembelajaran global untuk mahasiswa Indonesia. Dia optimistis langkah tersebut akan berbuah manis.

Dalam keterangan yang sama, pendiri dan ketua Cintana Education, Doug Becker menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memperluas akses terhadap sistem pendidikan yang terhubung secara global. Tujuannya tidak lain untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai tenaga kerja masa depan.

”Universitas Esa Unggul menunjukkan bagaimana institusi dapat menggabungkan kekuatan lokal dengan inovasi global untuk menciptakan dampak yang bermakna bagi mahasiswa,” ujarnya.

Cintana Education sendiri adalah mitra pendidikan tinggi global yang bekerja sama dengan universitas dan perguruan tinggi kelas dunia. Melalui kemitraan strategis dengan Arizona State University yang dikenal sebagai universitas paling inovatif di AS, Cintana membentuk ASU-Cintana Alliance.