Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
Minggu, 7 Juni 2026 | 20.13 WIB

Indonesia Open 2026: Tunggal Putra Hongkong Punya Darah Surabaya, Angus Ng Ka Long Kangen Sop Buntut

Aksi Angus Ng Ka Long. (Dok. BWF World Tour) - Image

Aksi Angus Ng Ka Long. (Dok. BWF World Tour)

JawaPos.com - Tunggal putra Hongkong Angus Ng Ka Long memiliki ikatan khusus dengan Indonesia. Pebulu tangkis berusia 31 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya memiliki darah keturunan Indonesia. Tepatnya dari nenek yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Sang nenek merupakan blasteran Tiongkok-Indonesia.

”Nenek saya pindah ke Tiongkok sebelum melahirkan ibu saya. Jadi, itu sudah sangat lama sekali,” ungkapnya.

Lantaran memiliki hubungan keluarga dengan Indonesia, Angus pun lumayan akrab dengan kuliner Nusantara. Bahkan, berburu makanan khas Indonesia selalu jadi agenda wajib setiap kali mengikuti turnamen di Jakarta.

”Makanan Indonesia favorit saya sop buntut,” ucap Angus.

Selain sop buntut, Angus juga menggemari soto ayam dan pisang goreng. Ketiga menu tersebut hampir selalu dinikmatinya saat berada di Indonesia. Sayang, langkah Angus di Indonesia Open 2026 harus terhenti di babak kedua (16 besar). Dia kalah oleh tunggal Taiwan Chou Tien Chen. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Ganda Putri Indonesia Mulai Tunjukkan Tren Positif di Indonesia Open 2026 - Image
Sports

Ganda Putri Indonesia Mulai Tunjukkan Tren Positif di Indonesia Open 2026

Minggu, 7 Juni 2026 | 20.05 WIB

Rachel/Febi Tumbang! Petik Pelajaran Penting dari Ganda Putri Nomor 1 Dunia di Semifinal Indonesia Open 2026 - Image
Sports

Rachel/Febi Tumbang! Petik Pelajaran Penting dari Ganda Putri Nomor 1 Dunia di Semifinal Indonesia Open 2026

Minggu, 7 Juni 2026 | 14.39 WIB

Jumpa Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di Final Indonesia Open 2026, Misi Balas Dendam Raymond/Joaquin Terwujud? - Image
Sports

Jumpa Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di Final Indonesia Open 2026, Misi Balas Dendam Raymond/Joaquin Terwujud?

Minggu, 7 Juni 2026 | 14.34 WIB

Terpopuler

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez - Image
1

Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez

2

Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen

3

Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung

4

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

5

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

6

Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Kalah di Pengadilan Soal Sanksi Etik Promotor Disertasi Bahlil, Guru Besar UI: Mahasiswa Ini Bukan Main-main

9

Prediksi Haiti vs Peru 6 Juni 2026: Momentum Positif Les Grenadiers Uji Kebangkitan La Blanquirroja

10

3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore