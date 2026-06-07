Indonesia Open 2026: Tunggal Putra Hongkong Punya Darah Surabaya, Angus Ng Ka Long Kangen Sop Buntut

JawaPos.com - Tunggal putra Hongkong Angus Ng Ka Long memiliki ikatan khusus dengan Indonesia. Pebulu tangkis berusia 31 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya memiliki darah keturunan Indonesia. Tepatnya dari nenek yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Sang nenek merupakan blasteran Tiongkok-Indonesia.

”Nenek saya pindah ke Tiongkok sebelum melahirkan ibu saya. Jadi, itu sudah sangat lama sekali,” ungkapnya.

Lantaran memiliki hubungan keluarga dengan Indonesia, Angus pun lumayan akrab dengan kuliner Nusantara. Bahkan, berburu makanan khas Indonesia selalu jadi agenda wajib setiap kali mengikuti turnamen di Jakarta.

”Makanan Indonesia favorit saya sop buntut,” ucap Angus.