Jadwal dan Link Live Streaming Final Indonesia Open 2026: Jonatan Christie dan Raymond/Joaquin Berburu Gelar

JawaPos.com - Indonesia menempatkan dua wakil di final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6). Jonatan Christie dan pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin akan berjuang memburu gelar juara di hadapan publik sendiri.

Sesuai jadwal yang sudah dirilis, pertandingan final Indonesia Open 2026 akan mulai berlangsung pukul 14.00 WIB. Seluruh pencinta bulu tangkis tanah air dapat menyaksikan kelima partai final hari ini lewat siaran langsung di iNews TV.

Dari lima laga puncak, dua diantaranya akan dimainkan wakil Indonesia. Kedua wakil Merah Putih tersebut adalah Jonatan Christie (tunggal putra) dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (ganda putra).

Jonatan turun di partai ketiga dengan menghadapi pebulu tangkis muda Kanada, Victor Lai. Duel tersebut sekaligus akan menjadi pertemuan pertama kedua pemain.

Ini juga menjadi final pertama Jonatan di ajang Indonesia Open. Pemain yang akrab disapa Jojo itu mengusung misi besar merebut gelar perdana pada ajang level Super 1000 tersebut.

Sementara Raymond/Joaquin akan melawan pasangan ganda putra Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin. Jika menilik rekor pertemuan, kedua pasangan saling mengalahkan.

Bagi Raymond/Joaquin, laga final Indonesia Open 2026 bisa menjadi panggung pembalasan. Pasalnya, di tempat yang sama, mereka menelan kekalahan dari Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di partai final Indonesia Masters 2026 pada Januari lalu.

Selain dua wakil Indonesia, ada juga tiga wakil lainnya yang bertanding di partai final hari ini. Yakni dari sektor tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran.

Pada nomor tunggal putri, ratu bulu tangkis dunia asal Korea Selatan An Se Young akan bertempur melawan Akane Yamaguchi dari Jepang. Pertemuan kedua pemain diprediksi akan berjalan menarik.