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Andika Rachmansyah
Jumat, 5 Juni 2026 | 05.35 WIB

Rekap Hasil Babak 16 Besar Indonesia Open 2026: 7 Wakil Merah Putih Melaju ke Perempat Final

Putri Kusuma Wardani memastikan tiket perempat final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan wakil Kanada, Michelle Li, lewat pertarungan sengit tiga gim di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026). (Muhammad Hafizh/JawaPos.com) - Image

Putri Kusuma Wardani memastikan tiket perempat final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan wakil Kanada, Michelle Li, lewat pertarungan sengit tiga gim di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026). (Muhammad Hafizh/JawaPos.com)

JawaPos.com - Wakil Merah Putih telah menuntaskan pertandingan babak 16 besar Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Kamis (4/6/2026). Dari 11 wakil yang bermain, tujuh di antaranya berhasil merebut tiket perempat final.

Sektor ganda putri menyumbang wakil terbanyak di babak perempat final, yakni tiga pasangan. Mereka adalah Febriana Dwi Puji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Perang saudara pun bakal tersaji di sektor ganda putri pada babak perempat final. Pasalnya, Ana/Trias akan menghadapi Rachel/Febi di babak tersebut. Itu artinya, Indonesia sudah memastikan tempat di babak semifinal.

Sementara Tiwi/Fadia melaju ke babak perempat final usai menumbangkan Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam dari Hong Kong dalam dua gim langsung dengan skor 21-19, 21-18. Tiwi/Fadia akan menghadapi Yuki Fukishima/Mayu Matsumoto asal Jepang di babak perempat final.

Kemudian ganda putra mengirim dua wakil ke babak perempat final. Yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Sabar/Reza melaju ke babak tersebut usai bungkam Huang Di/Liu Yang (Tiongkok) lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-15, 15-21, 21-17. Sementara Raymond/Joaquin secara mengejutkan bungkam pasangan anyar Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik dalam dua gim langsung dengan skor kembar 21-14, 21-14.

Lalu, Putri Kusuma Wardani yang menjadi satu-satunya wakil di sektor tunggal putri berhasil melaju ke babak perempat final. Putri KW melaju ke babak tersebut setelah menang susah payah atas wakil Kanada, Michelle Li, dengan skor akhir 12-21, 21-18, 21-16.

Rintangan berat pun akan dihadapi Putri KW di babak perempat final. Pemain ranking enam dunia itu akan menantang Chen Yu Fei dari Tiongkok. Secara rekor pertemuan, Putri KW belum pernah menang melawan pemain ranking empat dunia tersebut.

Wakil Indonesia terakhir yang mengamankan tiket perempat final adalah Jonatan Christie. Kepastian itu didapat setelah Jonatan bungkam Alwi Farhan lewat pertarungan tiga gim dengan skor 17-21, 21-17, 21-16.

Editor: Edi Yulianto
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