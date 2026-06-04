Hasil Indonesia Open 2026: Jonatan Christie Menang Comeback Lawan Alwi Farhan

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonatan Christie berusaha mengembalikan kok ke arah tunggal putra Singapura Jia Heng Jason Teh pada babak 32 besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Tiga wakil Tanah Air bertanding dalam lanjutan babak 16 besar Indonesia Open 2026. Jonatan Christie sukses bungkam Alwi Farhan, sementara Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu menelan.
Jafar/Felisha menelan pil pahit saat melawan Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie dari Malaysia di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Duet Pelatnas PBSI itu kesulitan menemukan ritme permainannya di laga tersebut.
Jafar/Felisha langsung menelan kekalahan dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 19-21. Kekalahan ini sekaligus mematahkan rekor tak terkalahkan mereka atas pasangan Malaysia tersebut.
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Sebab, Jafar/Felisha selalu berhasil merebut kemenangan di tiga pertemuan sebelumnya. Yakni di ajang Badminton Asia Championships, China Open, dan BWF World Tour Finals 2025.
Sementara, Jonatan menunjukkan mentalitasnya sebagai pemain senior. Pemain yang akrab disapa Jojo itu berhasil menyudahi perlawanan Alwi Farhan di babak 16 besar.
Pemain ranking lima dunia itu menang comeback atas Alwi, setelah tertinggal di gim pertama. Tapi, Jonatan menunjukkan kematangannya dengan berhasil menumbangkan Alwi lewat pertarungan tiga gim 17-21, 21-17, dan 21-16.
Kemenangan ini praktis membawa Jonatan melaju ke babak perempat final. Di babak tersebut, pemain non Pelatnas PBSI itu akan menghadapi pemenang laga antara Shi Yu Qi (Tiongkok) kontra Yushi Tanaka (Jepang).
Pertandingan ini sekaligus menjadi laga penutup wakil Indonesia yang bermain di babak 16 besar. 11 wakil Merah Putih telah menuntaskan semua laga hari ini.
Indonesia sendiri menempatkan cukup banyak wakil di babak perempat final. Total ada tujuh wakil Merah Putih yang melaju ke babak tersebut.
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